Правительство Дагестана усилило меры безопасности в регионе

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В Дагестане усилили меры безопасности в ряде городов и регионов. Об этом сообщает в Телеграм-канале правительства республики.
«Муниципальные образования координируют работу с правоохранительными службами, в городах и районах усилены меры безопасности», — говорится в публикации.
В воскресенье, 29 октября, вечером после прибытия рейса из Тель-Авива на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы прорвалась толпа. Предполагается, что они ищут прилетевших граждан Израиля. Самолёты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправили на другие аэродромы.
По словам местных властей, ситуация в аэропорту столицы Дагестана находится под контролем. Сейчас на месте происшествия работают силовые службы и руководители нескольких ведомств. Также власти призвали жителей ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.
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