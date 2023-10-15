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Правительство одобрило проект сохранения детских пособий при выходе на работу

15 октября 2023, 12:55
Фото: iStock/AnnaZhuk

Фото: iStock/AnnaZhuk

Правительство РФ одобрило законопроект о поддержке работающих родителей, у которых есть дети в возрасте до полутора лет. Соответствующее сообщение размещено на сайте кабмина.
Целью проекта стала материальная поддержка родителей, работающих и одновременно воспитывающих детей в возрасте до 1,5 года.

Кроме того, такая мера введена для того, чтобы стимулировать родителей к досрочному выходу на работу из отпуска по уходу за ребёнком.


Одобрением законопроекта были внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации.

Уточняется, что материальная поддержка рассчитана на любую форму занятости, в том числе и на дистанционную работу.

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#работа
#родители
#дети
#правительство
#законопроект
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Митрополит Тихон сравнил назначение в Крым отправкой «на курорты Колымы»
15 октября 2023, 12:26

Фото: istockphoto/Travel Faery

Митрополит Тихон (Шевкунов), которого назначили главой Крымской митрополии, в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря свой отъезд на полуостров решил сравнить с отправкой на Колыму в советские годы.
Видео появилось на странице обители во «ВКонтакте», пишет РБК. 

«Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, папу римского. На Колыму! Вот и мне — на курорты Колымы», — заявил Тихон. 
«Нет, там прекрасно, но это не Печоры», —резюмировал митрополит. По его словам, Псково-Печерский монастырь останется для него «самым прекрасным, самым любимым, не променянном ни на что в сердце» местом.

Тихон (Шевкунов) являлся епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии с 2018 года. В то же время был возведён в сан митрополита. Издание Financial Times в 2013 году назвало Тихона (Шевкунова) «духовником Путина». В Кремле информацию не комментировали.  

О назначении Тихона главой Крымской митрополии стало известно после заседания Священного синода РПЦ 11 октября. 

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#рпц
#крым
#церковь
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Юрист Миронов объяснил, что отвечать, если гаишник предлагает «договориться»
15 октября 2023, 11:44

Фото: istockphotoKatarzynaBialasiewicz

Водитель может лишиться свободы, если согласится на предложение инспектора ГИБДД договориться на месте и дать взятку.
Об этом напомнил юрист Анатолий Миронов, пишет «Прайм». Власти борются со взятками на дорогах, но ситуации с предложением инспектора о взятке все ещё существуют, говорит Миронов. Зачастую такие предложения озвучиваются в случае серьезного правонарушения, которое предусматривает лишение водительских прав. В таких случаях есть соблазн откупиться.
 
«Однако «решая вопрос на месте», водитель рискует потерять не только возможность управлять автомобилем, но и свободу. Ответственность за такое деяние предусмотрена ст. 291 или ст. 291.2 УК РФ, в зависимости от передаваемой суммы. Но и та, и другая норма предусматривает самое суровое наказание — лишение свободы», — предупреждает Анатолий Миронов.
Также стоит помнить, что действия полицейского могут быть провокацией, чтобы зафиксировать дачу взятки.
 
«Отвечать на предложение инспектора можно по-разному: «Я боюсь и не хочу давать взятку»; «Вы сейчас с меня взятку требуете? Это преступление, я на это не пойду»; «Денег нет, не дам»,-рекомендует юрист Миронов.
Главное, чтобы ответ был категоричным и выражал явный и решительный отказ в передаче денег.

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Депутат Чаплин рассказал, когда продажа части дома признается ничтожной

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#водители
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Депутат Чаплин рассказал, когда продажа части дома признается ничтожной
15 октября 2023, 10:16

Фото: istockphoto/richard johnson

Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, когда сделка по продаже части дома может быть признана ничтожной.
РИА Новости пишет, что в частном секторе во многих российских регионах существует большое количество домов «на двух хозяев» с разными входами. Во время продажи такого дома могут возникнуть сложности. Очень немногие банки выдают ипотеку на покупку дома на нескольких хозяев.
 
«Также у соседа по дому будет приоритетное право на выкуп вашей доли, поэтому сначала придется предложить ему купить вашу половину дома и, лучше в письменной форме, получить отказ либо согласие», - уточнил Никита Чаплин.
Во время покупке половины дома нужно запрашивать у владельцев данный документ. В противном случае сделка будет признана незаконной.
 
«А вот подарить свою часть имущества и земли другому лицу можно без согласия и даже без уведомления соседей. В судебной практике были случаи, когда сосед дарил свою часть постороннему лицу, а на самом деле это был покупатель, который передал деньги наличными. И если есть доказательства, то позднее сделка признавалась ничтожной из-за реальных мотивов дарения, то есть продажи», - рассказал Никита Чаплин.
 Существуют несколько вариантов оформления дома на две семьи.
 
  1. долевая собственность: каждая семья становится собственником долей земли и жилого строения.
  2. личная собственность. В этом случае застройщик при возведении дома на несколько хозяев сразу оформляет на каждого из них право собственности.
  3. личная собственность, которую оформили из долевой.
Ранее Никита Чаплин напомнил дачникам о том, как сэкономить​: 

«Современный мир постоянно придумывает новшества, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее. Одно из таких изобретений - умные лампы. Это просто способ сэкономить на электричестве, так как такая светодиодная лампа потребляет на 75% меньше энергии, а служит в несколько десятков раз дольше обычных ламп»,- рассказал Никита Чаплин.
По данным депутата, умная лампа в среднем служит 25 000 часов. Она может работать несколько лет. По словам Чаплина, система «умный дом» удобна для тех, кто проживает на даче круглогодично.

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#дом
#жильё
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Аналитики выяснили, сколько россияне тратят на свадьбу
В среднем на свадьбу жители России тратят 114 тысяч рублей
15 октября 2023, 09:04

Фото: .istockphoto/kkshepel

Россияне тратят на организацию свадьбы около 114 тысяч рублей.
Большая часть денег тратится на бронирование ресторана или банкетного зала, а также на кольца и украшения, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные аналитического центра ювелирного холдинга Sokolov и сервисе YouDo.
 
Самые дорогие свадьбы проходят в столице. Там тратят в среднем 161 193 рубля. Дешевле всего праздник обходится в Челябинске - около 83 780 рублей.
 
У 67% молодоженов родственники принимают участие в оплате свадьбы, а 14% пар берут расходы на себя. При этом многие новобрачные планируют бюджет, учитывая ожидания по денежным подаркам.
 
Большинство россиян (81%) приглашают на свадьбу до 100 гостей, 11% - от 100 до 200 человек и 8% ждут на праздник 200 родственников и друзей.
 
67% молодоженов получают денежные подарки в размере до 700 тысяч рублей, 4% подарили более 1,5 млн рублей. Таким образом 54% опрошенных удалось частично окупить торжество.

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Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Лори
15 октября 2023, 08:52

Фото: iStock/SergeyPankratov

Умерла 91-летняя актриса из сериала «Твин Пикс» Пайпер Лори.
Издание The Hollywood Reporter сообщило о смерти актрисы. По словам её агента Марион Розенберг, актриса какое-то время чувствовала себя плохо. В интервью агентству Associated Press агент сообщила, что Лори скончалась от старости. Марион Розенберг отметила, что Пайпер Лори обладала превосходным талантом и была замечательным человеком.  

Пайпер Лори родилась 22 января 1932 года в Детройте. Её трижды номинировали на премию «Оскар». Известность актрисе принесли фильмы «Мошенник» и «Кэрри», а также сериалу «Твин Пикс».
 
За роль Кэтрин Мартелл в этом сериале Пайпер Лори получила «Золотой глобус».

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#кино
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Россиянина арестовали за нарисованное в знак поддержки ВСУ сердечко
Суд Петербурга арестовал россиянина, нарисовавшего сердечко в поддержку ВС
15 октября 2023, 04:56

Фото: iStock/JARAMA

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о наложении ареста на Олега Пронина, гражданина России, который был задержан за нарисованное им сердечко на стене в поддержку Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Согласно данным органов дознания, вечером 12 октября, Олег Пронин, проживающий в Санкт-Петербурге, нарисовал надписи и сердечко с использованием черной краски на фасадах зданий по Синявинской улице и Среднеохотскому переулку. Это было сделано им по мотивам политической и национальной ненависти, в знак поддержки Вооруженных сил Украины и начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова.

Дополнительно к этому, на следующий день после инцидента, у Пронина были обнаружены и изъяты боеприпасы для пистолетов ТТ, ППШ и М-56 в его месте жительства. Пронин признал свою вину, но протестовал против заключения под стражу, утверждая, что не планировал скрываться.

Суд предъявил обвинения Пронину по двум статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации: часть 2 статьи 214 («Вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти») и часть 1 статьи 222 («Незаконное приобретение и хранение оружия»). Мужчина останется под арестом до 11 декабря 2023 года.

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#мужчина
#всу
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Юрист объяснил, что делать, если инспектор ДПС предлагает «договориться»
Юрист Миронов: инспектору ДПС, захотевшему решить вопрос деньгами, грозит тюрьма
15 октября 2023, 04:28

Фото: iStock/z1b

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в беседе с агентством «Прайм» утверждает, что предложение инспектора ДПС водителю, совершившему нарушение, «договориться на месте» представляет собой незаконное действие.
Адвокат объяснил, что такие ситуации могут возникать в случаях, когда нарушение довольно серьезное и может повлечь лишение прав. В таких случаях, водитель может быть искушен решением проблемы через предоставление денег, но Анатолий Миронов настоятельно советует не даваться этой идее. Дело в том, что такие действия могут не только лишить водителя права управления автомобилем, но и привести к уголовной ответственности.

Анатолий Миронов уточняет, что статьями 291 и 291.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрено самое строгое наказание для подобных преступлений — лишение свободы.

Следовательно, в случае подобного предложения, на него следует решительно отвечать отказом и уточнять, что не собираетесь участвовать в преступной сделке. Некоторые водители беспокоятся, что отказ вызовет негодование инспектора и он предпримет дополнительные шаги для усугубления их правонарушения. Однако Анатолий Миронов подчеркивает, что ни одно административное наказание не сравнится по тяжести с уголовным.

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Кинолог рассказал о правильном воспитании щенка
Кинолог: не нужно делать из щенка «отличника», ему должно быть комфортно
15 октября 2023, 04:24

Фото: IStock/IRYNA KAZLOVA

Маленький щенок в доме может вызвать некоторые неприятности, такие как бесконечные лужи, поврежденная обувь, избыточный лай и непослушное поведение. Однако собаководы могут избежать этих проблем, разбираясь в том, как воспитывать своего питомца и какие методы не будут работать. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев поделился советами в интервью РИА Новости.
«Совместная жизнь с собакой зависит исключительно от собаковода. Поэтому важно начать работу с питомцем с самого раннего возраста. При этом важно понимать, что ваша цель не только в том, чтобы сделать из вашей собаки „отличника“, знающего множество команд и выполняющего различные трюки. Главная задача заключается в создании комфортных условий для совместной жизни, в которой каждый член семьи, включая питомца, будет чувствовать себя комфортно и удовлетворенно», — сказал Голубев.
Согласно его словам, первым шагом в обучении собаки является установление правил, которые она должна соблюдать в доме. Эти правила следует четко определить и придерживаться без исключений, чтобы питомец мог быстро привыкнуть к ним. Такой подход не только сделает жизнь владельцу более удобной, но и уменьшит стресс у самой собаки. Знание, какое поведение ожидается от нее в различных ситуациях, позволит ей чувствовать себя более уверенно и спокойно, подчеркнул кинолог.

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#правила
#стресс
#ветеринар
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Водителям объяснили, как выбрать правильные зимние шины
Эксперт Константинов: глубокий протектор шин дает более выраженное сцепление
15 октября 2023, 02:51

Фото: Минтранс МО

Выбор зимних шин зависит от конкретных дорожных условий и стиля вождения в холодное время года, пояснил директор департамента механического ремонта в компании «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов в интервью агентству «Прайм».
Даже в схожем климате, разные типы шин могут подходить для ежедневных поездок в городе и длительных поездок в снежные местности.

Основным критерием является хорошее сцепление, и для этого следует обратить внимание на протектор и дорожный рисунок шин. Шины с глубоким и агрессивным протектором лучше подходят для сцепления на снежных и ледяных дорогах, пояснил эксперт.

Константинов также подчеркнул важность того, чтобы выбранные шины соответствовали рекомендациям производителя автомобиля по размеру. Он советует предпочесть продукцию известных производителей.

Зимние шины в целом делятся на три типа: шипованные, «скандинавские» и «европейские». Шипованные шины лучше подходят для ситуаций с гололедом, «скандинавские» шины устойчивы к сильным морозам, а «европейские» шины оптимальны для вождения на влажных и сравнительно теплых дорогах в зимний период.

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