Правительство одобрило проект сохранения детских пособий при выходе на работу

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Правительство РФ одобрило законопроект о поддержке работающих родителей, у которых есть дети в возрасте до полутора лет. Соответствующее сообщение размещено на сайте кабмина.
Целью проекта стала материальная поддержка родителей, работающих и одновременно воспитывающих детей в возрасте до 1,5 года.
Кроме того, такая мера введена для того, чтобы стимулировать родителей к досрочному выходу на работу из отпуска по уходу за ребёнком.
Одобрением законопроекта были внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации.
Уточняется, что материальная поддержка рассчитана на любую форму занятости, в том числе и на дистанционную работу.
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Кроме того, такая мера введена для того, чтобы стимулировать родителей к досрочному выходу на работу из отпуска по уходу за ребёнком.
Уточняется, что материальная поддержка рассчитана на любую форму занятости, в том числе и на дистанционную работу.
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Анастасия Чинкова