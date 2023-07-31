Правительство Подмосковья запускает конкурс для социальных и молодых предпринимателей

Запуск нового МДЦ-3 состоится в середине августа 2023 года.

Запуск нового центрального диаметра 3 линии значительно улучшит транспортную доступность для жителей Москвы и Подмосковья.

Поезда будут ходить в Ленинградском направлении.

На данный момент специалисты занимаются соединением путей Казанского и Ленинградского направлений для проезда поездов по сквозному маршруту от Зеленограда до Раменского.

Поезда МДЦ-3 будут проходить через центр Москвы и до вокзалов.

Пассажиры будут ездить на новых современных поездах «Иволга», поездах — ЭП2Д, «Ласточках» и на поездах дальнего пригорода.





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