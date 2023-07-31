Правительство Подмосковья запускает конкурс для социальных и молодых предпринимателей

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Подробности конкурса можно узнать на Инвестиционном портале Московской области. Там же можно узнать действующие меры поддержки бизнесу.
В 2023 году статус социального предприятия получили 940 компаний, из них 275 впервые.
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