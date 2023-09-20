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Правительство подсчитало затраты на создание четырех ВСМ

«Ъ»: Строительство четырех ВСМ обойдется почти в 11 трлн рублей
20 сентября 2023, 10:41
Фото: istock / Serjio74

Фото: istock / Serjio74

На строительство четырех новых высокоскоростных магистралей (ВСМ) в РФ правительство собирается потратить почти 11 триллионов рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылая на презентацию стратегии развития инфраструктуры в России до 2030 года.

Речь идет о железнодорожных магистралях Москва — Санкт-Петербург, строительство 1,7 трлн руб. без учета стоимости входов в города. На ВСМ Москва — Смоленск — Минск уйдет 1,9 трлн руб. Расходы на магистраль Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер составят 3,2 трлн руб. Высокоскоростная магистраль Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург обойдется в 4 трлн руб.

По информации издания расчет был сделан на основе стоимости одного километра скоростной дороги Москва — Петербург и не являются точными. Кроме того, Владимир Путин предложил подумать о включении в систему железных дорог Луганска и Донецка.

Ранее Президент РФ на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о планах создать новые автомобильные магистрали через Дальний Восток до Тихого океана.

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#москва
#строительство
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#магистраль
#рф
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В России пройдет ряд патриотических конкурсов
Стартовал Всероссийский конкурс «Гимн России понятными словами»
20 сентября 2023, 11:10

Фото: iStock/ulkas

В России пройдут патриотические конкурсы: «Гимн России понятными словами», «Расскажи миру о своей Родине и «Адмирал Фёдор Ушаков моими глазами».
Мероприятия направлены на патриотическое воспитание молодежи и проводятся во исполнение Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина. 

В рамках Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами» участники должны выбрать из текста гимна России слова, которые для них являются наиболее непонятными и в чьих значениях они сомневаются. Конкурсанты изучают слова с помощью словаря и создают работы, в которых раскрывают значения слов главного патриотического произведения страны. Заявки на конкурс принимаются до 31 октября 2023 года на сайте
 
Международный конкурс «Расскажи миру о своей Родине» направлен на воспитание уважения к родной стране и на ценность развития межнациональных отношений. Участники конкурса должны выбрать любимые места Родины и рассказать о них другим конкурсантам из разных уголков мира. Отмечается, что работы должны быть переведены на иностранный язык и выполнены в виде презентации. Отправить работу на конкурс можно до 20 марта 2024 года на сайт.

Всероссийский конкурс «Адмирал Фёдор Ушаков моими глазами» является патриотическим проектом, который направлен на изучение истории и выдающихся лиц страны. Приём работ проходит до 20 марта 2024 года на сайте.
 
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Школьница из Дубны принимает участие в международном конкурсе, проходящем в «Артеке»
20 сентября 2023, 10:40

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Ученица 10 класса школы № 1 городского округа Дубна Виктория Денисова на данный момент находится в международном детском центре «Артек», где защищает честь родного муниципалитета на международном конкурсе «Десять в минус девятой».
Заявки на участие в международном конкурсе «Десять в минус девятой» подали 6108 участников со всей страны и 5 иностранных государств, из которых были отобраны только 50 школьников, в число которых и попала школьница из Дубны Виктория, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.


Из 50 отобранных участников, только 10 удостоились возможности представить свою исследовательскую работу на суд жюри.
«Поздравляю Викторию и желаю победы!», —написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале. 
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#дубна
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Пахмутову будут сопровождать медики во время похорон Николая Добронравова
20 сентября 2023, 10:26

Фото: iStock/SeventyFour

Сегодня, 20 сентября, в столичном концертном зале имени Чайковского состоится церемония прощания с поэтом-песенником Николаем Добронравовым. С его 93-летней вдовой Александрой Пахмутовой работают медики. Об этом сообщает «Утро.Ру».
«Александра Николаевна очень слаба и едва держится на ногах», — приводит слова окружения композитора «Утро.Ру».

По информации издания, несколько машин скорой помощи будут дежурить у места проведения церемонии прощания. Отмечается, что в зале рядом с Пахмутовой будет присутствовать врач, который сопроводит ее к гробу Добронравова.

Напомним, 16 сентября поэт и лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет. Причиной его смерти стала болезнь. Поэта похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

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#похороны
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Психолог Манина раскрыла способы борьбы с рабочим стрессом
Психолог Манина рекомендовала бороться с рабочим стрессом с помощью самообъятий
20 сентября 2023, 10:20

Фото: iStock/fizkes

Преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, практикующий психотерапевт, медиатор, конфликтолог Ирина Манина заявила, что снять эмоциональное напряжение, которое возникает из-за работы, помогут медитации, особые техники дыхания и упражнения. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Сохранить психическое здоровье помогает медитация – расслабляйтесь, говорите себе слова благодарности, проявляйте любовь к себе утром и вечером. Применяйте в сложных ситуациях техники дыхания: быстрый вдох на четыре счета, далее – задержка дыхания на семь счетов и медленный выдох на восемь счетов. Поможет также упражнение «Обнять себя»: раскиньте руки, сделайте глубокий вдох, медленно обнимите себя покрепче, насколько это для вас комфортно, и выдохните. Повторите три-четыре раза», — приводит слова Маниной Агентство городских новостей «Москва».

По мнению психолога, рисование и изучение работ художников также окажет положительное влияние на эмоциональное состояние. Манина также посоветовала в борьбе со стрессом делать упражнения на напряжение и расслабление мышц. Психолог заключила, что умывание холодной водой и медленное питье ароматного напитка помогут справиться с внезапным стрессом.

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#психолог
#здоровье
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#психотерапевт
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В среду утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла
20 сентября 2023, 09:46

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

В среду утром, 20 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 949 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры".  

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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#автомобилисты
#автомобиль
#пробки
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Диетологи рассказали, как правильно готовить рис
Диетолог Королева: рис нужно замачивать перед готовкой, он будет полезнее
20 сентября 2023, 05:46

Фото: iStock/karandaev

Для того чтобы сделать рис менее калорийным и более полезным для желудочно-кишечного тракта, рекомендуется предварительно замачивать его в холодной воде, утверждает диетолог Маргарита Королева, опрошенные РИА Новости. Этот метод также позволяет сохранить фигуру, при условии умеренного потребления этого продукта.
Диетологи обращают внимание на наличие в рисе таких полезных микроэлементов, как кальций, магний и железо. Рис также богат белками и углеводами, что делает его ценным продуктом в питании. Особенно широко рис используется в восточных странах.

Однако, чтобы сохранить полезные свойства риса, важно правильно обработать его перед приготовлением. Рекомендуется замочить рис в холодной воде на ночь, а затем тщательно промыть его проточной водой утром. Этот процесс позволяет удалить из состава риса крахмалы, что снижает углеводную нагрузку на организм и делает продукт с низким гликемическим индексом.

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#ягоды
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#фрукты
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В Госдуме захотели продлить срок действия водительского удостоверения
В Госдуме предложили выдавать водительское удостоверение не на 10 лет, а на 20
20 сентября 2023, 03:37

Фото: istockphoto.com/moisseyev

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев предложил увеличить срок действия водительских удостоверений для граждан России с 10 до 20 лет, передает РИА Новости.
Москвичев отметил, что в настоящее время готовятся соответствующие поправки, и что нет необходимости дополнительно обременять граждан сбором дополнительных справок, если они регулярно проходят медицинские обследования, соблюдают правила и не имеют нарушений.

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#правила
#россияне
#поправки
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Епископ на два года запер больного сына в комнате и морил голодом
20 сентября 2023, 02:43

Фото: iStock/Photoboyko

Священнослужитель из Зимбабве в течение двух лет удерживал своего 21-летнего сына, страдающего от болезни, в закрытой комнате для проведения религиозных обрядов. Эту информацию передает издание The Manica Post.
Епископ церкви Zion Sabbath Christian Church Наматай Немарамба держал своего парализованного ниже пояса сына в комнате, расположенной в районе Чиманимани, в провинции Маникаленд. Он лишал молодого человека пищи и воды, не давал ему одежду и не разрешал покидать помещение. Это привело к критическому истощению сына.

Джозефа удалось обнаружить благодаря помощи его тети. Молодой человек был найден с многочисленными ранами по всему телу, находился в позе эмбриона и не произносил слов. Он был немедленно госпитализирован, где получил медицинскую помощь, и в настоящее время проходит реабилитацию, в том числе и восстанавливает навык ходьбы.

Священнослужитель Наматай признался, что удерживал своего сына и проводил религиозные обряды в надежде укрепить его духовные силы. Позднее он заявил, что дал показания под давлением во время следствия и скрылся. Предполагается, что кто-то из семьи Наматая помогает ему уклониться от правосудия.

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#семьи
#человек
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Россиян предупредили о новой схеме кражи денег со счетов
«Известия»: Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов
20 сентября 2023, 01:07

Фото: iStock/Diy13

Мошенники придумали новую схему с «обновлением» счета. Представляясь сотрудниками банков, они звонят клиентам и уведомляют о якобы подозрительных операциях на их счетах. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что для убедительности злоумышленники могут отправить через мессенджеры поддельные документы с печатью банка. После этого они предлагают клиентам банков обновить счета и застраховать за счет «резервного фонда банка» любую сумму более тысячи рублей. При этом в качестве компенсации за неудобства мошенники обещают повышенную ставку по вкладу.

Для активации счета жертву просят совершить перевод средств через банкомат, после чего деньги переходят в руки мошенников.

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#мошенники
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#компенсации
#счёт
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