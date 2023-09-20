Правительство подсчитало затраты на создание четырех ВСМ

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Речь идет о железнодорожных магистралях Москва — Санкт-Петербург, строительство 1,7 трлн руб. без учета стоимости входов в города. На ВСМ Москва — Смоленск — Минск уйдет 1,9 трлн руб. Расходы на магистраль Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер составят 3,2 трлн руб. Высокоскоростная магистраль Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург обойдется в 4 трлн руб.
По информации издания расчет был сделан на основе стоимости одного километра скоростной дороги Москва — Петербург и не являются точными. Кроме того, Владимир Путин предложил подумать о включении в систему железных дорог Луганска и Донецка.
Ранее Президент РФ на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о планах создать новые автомобильные магистрали через Дальний Восток до Тихого океана.
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