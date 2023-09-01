Правительство получило право устанавливать минимальные цены на вейпы

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Правительство Российской Федерации получило право устанавливать минимальные цены на одноразовые устройства для вейпинга с жидкостями, стики, бестабачные смеси для кальянов и сами жидкости, предназначенные для электронных средств доставки никотина, передает РИА Новости.
Согласно информации от руководителя табачного консалтингового агентства Fedotov Group, Евгения Федотова, изменения коснутся также одноразовых устройств для электронных средств доставки никотина с жидкостями (ЭСДН). Ожидается, что правительство определит минимальные цены на эти продукты до 1 сентября 2023 года, а публичное объявление о новых ценах может состояться к 1 ноября. Пока неизвестно, когда эти изменения вступят в силу. Федотов также выразил мнение, что возможен небольшой переходный период, чтобы участники рынка могли завершить текущие сделки и адаптироваться к новым ценам, а также чтобы немаркированные продукты полностью исчезли с полок.
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