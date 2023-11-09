«Ъ»: Правительство предложило повысить пошлину за выдачу загранпаспорта

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Правительство России планирует уже с 1 января 2024 года повысить пошлину за выдачу загранпаспорта РФ и ряда других документов. Соответствующие поправки, как пишет «Коммерсантъ», уже внесены в Госдуму.
Согласно им, за выдачу загранпаспорта гражданину РФ с Нового года придётся платить на 20% больше — не 5 тысяч рублей, как сейчас, а уже 6. Получить загранпаспорт нового поколения для детей до 14 лет теперь будет стоить 3000 рублей, а не 2500, как раньше.
С 5 до 6 тыс. рублей вырастет и пошлина за оформление вида на жительство (ВНЖ) для иностранного гражданина, в то время как получение разрешения на временное проживание (РВП) обойдётся ему в 1920 рублей (сейчас за выдачу этого документа иностранцы платят 1600).
В первом чтении пакет документов уже одобрен, а второе, по информации «Ъ», должно состояться 16 ноября.
Как рассказал ранее адвокат Александр Зорин, самой распространённой причиной отказа в выдаче загранпаспорта гражданину являются имеющиеся у него задолженности. Если у вас есть задолженность перед налоговой, штрафы ГИБДД, действующее исполнительное производство, сумма по которому составляет 10 тыс. и выше, то оформить документ получится лишь после их полного погашения.
Кроме этого, причиной отказа в оформлении документа могут стать ошибки, описки, зачёркивания и другие технические при заполнении заявления о получении загранпаспорта. Отказать в выдаче загранпаспорта могут и при условии, что фото на документ не соответствует стандартным требованиям.
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С 5 до 6 тыс. рублей вырастет и пошлина за оформление вида на жительство (ВНЖ) для иностранного гражданина, в то время как получение разрешения на временное проживание (РВП) обойдётся ему в 1920 рублей (сейчас за выдачу этого документа иностранцы платят 1600).
Как рассказал ранее адвокат Александр Зорин, самой распространённой причиной отказа в выдаче загранпаспорта гражданину являются имеющиеся у него задолженности. Если у вас есть задолженность перед налоговой, штрафы ГИБДД, действующее исполнительное производство, сумма по которому составляет 10 тыс. и выше, то оформить документ получится лишь после их полного погашения.
Кроме этого, причиной отказа в оформлении документа могут стать ошибки, описки, зачёркивания и другие технические при заполнении заявления о получении загранпаспорта. Отказать в выдаче загранпаспорта могут и при условии, что фото на документ не соответствует стандартным требованиям.
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Артем Путинцев