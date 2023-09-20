Правительство РФ объявило об изменениях по семейной ипотеке

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что семейная ипотека после 1 июля 2024 года, может быть продлена, пишет ТАСС.
По его словам, правительство в настоящее время рассматривает такую возможность. Хуснуллин заявил, что будет озвучено предложение о продлении семейной ипотеки. Остальные виды льготных кредитований также будут рассмотрены.
Он также добавил, что правительство видит от подобных программ эффективность и их положительное влияние на экономику страны и социальную сферу.
Прежде сообщалось, что правительство выделит 725 млн рублей на строительство модульных отелей в Подмосковье, соответствующее постановление уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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Он также добавил, что правительство видит от подобных программ эффективность и их положительное влияние на экономику страны и социальную сферу.
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Анастасия Крестьянова