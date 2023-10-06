Правительство РФ утвердило особый порядок въезда в страну для граждан Украины

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Правительство России утвердило особый порядок въезда на территорию РФ для граждан Украины из третьих стран, об этом сообщается в документе, который оказался в распоряжении «РИА Новости».
«С полуночи 16 октября для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда. Он утвержден распоряжением правительства. Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложивших геополитических условиях», - отмечается в тексте документа.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым граждане Украины могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.
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