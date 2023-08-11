Правительство упростило порядок страховых выплат родственникам погибших военных

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Правительство РФ упростило порядок предоставления страховки в случае смерти военных. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что срок для предоставления страховой выплаты составляет 30 календарных дней. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Сообщается, что для получения страховой выплаты достаточно предоставить справку установленной формы о гибели солдата, которая выдана в воинской части.
Напомним, ранее выяснилось, что студентов, которые являются участниками СВО, переведут на бесплатную форму обучения. Перевод на бюджет будет проводиться даже в том случае, если в учебном заведении нет свободных мест. В пресс-службе кабмина уточнили, что вакантные места могут быть перенесены с одной специальности на другую.
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Сообщается, что для получения страховой выплаты достаточно предоставить справку установленной формы о гибели солдата, которая выдана в воинской части.
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Екатерина Коршунова