Правительство Великобритании обновило список угроз национальной безопасности

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Великобритания определила новый список угроз, с которыми может столкнуться в ближайшее время. Об этом сообщают на сайте правительства.
Отмечается, что среди наиболее ожидаемых угроз — террористические атаки, покушения на жизнь общественных и политических деятелей и другие. По информации властей Великобритании эти риски имею вероятность более 25 процентов.
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