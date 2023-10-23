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Правительство выделит 836,5 млн рублей на реконструкцию детских театров

23 октября 2023, 02:47
Фото: iStock/SL_Photography

Фото: iStock/SL_Photography

На реконструкцию и капремонт детских театров в российских регионах выделят более 800 млн рублей, сообщает в Телеграм-канале кабмина РФ.

В публикации говорится, что ряд регионов получат дополнительное финансирование для завершения реконструкции и капитального ремонта театров кукол и театров юного зрителя. Всего в текущем и будущих годах будет выделено 836,5 млн рублей.

Проектом предусмотрено обновление детских театров для увеличения числа посетителей, а также повышения туристической привлекательности российских регионов.

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#финансирование
#театр
#правительство
#россия
#регионы
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Девушка уменьшила грудь из-за насмешек и снова столкнулась с хейтом
23 октября 2023, 02:58

Фото: iStock/VladimirFLoyd

С 15 лет британская девушка Амбра Роуз испытывала проблемы из-за огромных грудей, из-за которых она была вынуждена носить чашку размера L, пишет Daily Mail. В школе одноклассники часто насмехались над ней, считая, что у нее лишний вес. После школы ситуация не улучшилась, так как она столкнулась с уничижительными комментариями в социальных сетях. К тому же, большие груди причиняли ей серьезные боли в спине.
Мечтая об уменьшении размера груди, Роуз начала бороться за эту возможность с 15 лет. Однако ей пришлось долго убеждать врачей, так как они не видели медицинских показаний для операции. В конечном итоге, после многих споров и переговоров, она получила государственную квоту и направление на операцию в 2021 году. В июле ей провели редукцию обеих молочных желез, уменьшив их размер с L до E.

Уменьшение груди оказало положительное воздействие как на физическое, так и на психологическое состояние Амбры. Теперь она может заниматься спортом и даже прыжками на батуте, не страдает от болей в спине, и ее личность оценивают не только по размеру груди. Она все еще проходит процесс восстановления после операции, который займет от полугода до года.

После операции Роуз потеряла около шести тысяч подписчиков в социальных сетях, так как некоторые мужчины считали, что «теперь она ни на что не годится». Несмотря на это, Роуз не обращает внимания на негатив и считает, что снижение интереса к ней со стороны некоторых пользователей — это скрытая удача.

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#мужчины
#снижение
#операции
#симптомы
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Фигуристка Дробязко обжалует решение о лишении гражданства Литвы
23 октября 2023, 02:27

Фото: iStock/diegograndi

Фигуристка Маргарита Дробязко на своей странице в Instagram* сообщила, что подала жалобу на указ президента Литвы о лишении её гражданства.
«Сегодня я рада сообщить, что нашла силы бороться за то, что считаю правильным и важным», — говорится в публикации.

Дробязко добавила, что литовский Департамент госбезопасности пришёл к выводу, что фигуристка не представляет опасности для национальной безопасности Литвы. Однако президент Республики Гитанас Науседа несмотря на это подписал приказ о лишении её гражданства.

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*запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
#гражданство
#спортсмены
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Умер российский блогер Дядя Слава
23 октября 2023, 02:09

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В возрасте 56 лет скончался российский блогер Дядя Слава (настоящее имя Станислав Андреев). Соответствующая информация опубликована в Телеграм-канале блогера.
Уточняется, что Дядя Слава ушёл из жизни около десяти часов вечера 22 октября. Мужчина боролся с онкологией.

«Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Но разум оставался с ним до самого конца. И даже в такие моменты он подмигивал, как бы говоря «не беспокойся», улыбался, интересовался как дела у нас, у вас, у других людей. Юморил, хулиганил, ну вы знаете его», — говорится в публикации.

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Умерла актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова
23 октября 2023, 01:09

Фото: iStock/Marat Musabirov

Актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова скончалась на 80-м году жизни.
Причины смерти актрисы в настоящее время не уточняются.

«Это была настоящая Звезда! Великолепный низкий голос, царственная осанка, необыкновенная органика и все это удивительным образом сочеталось с феерическим комедийным дарованием. Много лет она была настоящим «домовым» нашего Театра», — сообщается на официальном сайте «Театра на Покровке».

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#смерть
#театр
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В России подорожает интернет
«Известия»: домашний интернет в России подорожает на 10-15%
23 октября 2023, 00:56

Фото: istockphoto.com/NicoElNino

В 2024 году стоимость услуг фиксированной связи, домашнего интернета и платного ТВ в России может увеличиться на 10–15% и даже более, сообщили руководители крупных российских интернет-провайдеров, пишут «Известия».
Опрос топ-менеджеров телекоммуникационных компаний, проведенный агентством TelcomDaily, выявил, что 82% респондентов предупредили о предстоящем повышении цен с 2024 года. Основной причиной этого роста является увеличение затрат на приобретение оборудования, которое стало дороже после ухода многих зарубежных поставщиков.

Эксперты также отмечают увеличение операционных расходов, арендных платежей и расходов на логистику. Тем не менее, даже с прогнозируемым увеличением тарифов, стоимость связи в России останется одной из самых низких в мире.

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#интернет
#опрос
#эксперты
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Патриарх Кирилл объяснил, как привлечь в церковь молодёжь
Патриарх Кирилл призвал не привлекать молодежь в церковь «строгими глазами»
22 октября 2023, 23:20

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что невозможно привлечь в храм молодых людей «строгими глазами и сморщенным лбом». Об этом пишет РИА Новости.
Патриарх отметил, что молодое поколение отличается энергичностью, жизнелюбием и весёлым нравом, поэтому молодёжь станет больше участвовать в служении церкви, если сможет слушать «исполненного радости и душевного света» архипастыря.

«Мраком никогда молодежь в храм не привлечешь, и строгими глазами, сморщенным лбом никогда не расположишь к себе молодого человека, который не ищет в церкви никакой скорби, потому что по природе своей расположен к радости», — цитирует агентство слова патриарха Кирилла.

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#храм
#молодёжь
#патриарх кирилл
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Каширяне могут получить услуги МФЦ в рамках выездного обслуживания
22 октября 2023, 23:05

Фото: iStock/ronstik

Жители Каширы могут получить услуги МФЦ в рамках выездного обслуживания, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
«Мы делаем все, чтобы наши жители могли получать необходимые госуслуги более доступно. Сегодня это можно сделать не только при личном посещении МФЦ, но и воспользовавшись выездным обслуживанием», – прокомментировала ситуацию директор МФЦ Каширы Светлана Колосова.

Отмечается, что услуга по выездному обслуживанию оказывается на возмездной основе. Бесплатно ей могут воспользоваться только группы граждан, пользующиеся определенными льготами. 

Эта услуга была организована специально для того, чтобы сэкономить личное время каширян и сделать их жизнь более комфортной и лёгкой. 

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#мфц
#госуслуги
#кашира
#подмосковье
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Студенты колледжа «Московия» провели классные часы в школах Каширы
22 октября 2023, 22:54

Фото: iStock/Drazen Zigic

В школах Каширы Всероссийские классные часы провели студенты колледжа «Московия», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Студенты провели для школьников классные часы «Профессионалитет: Ты в хорошей компании!».

Основное внимание студенты уделили профессии «Сварщик ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)». Ученикам рассказали о преимуществах этой специальности, а также её высокой востребованности на рынке труда. 

Студенты пригласили школьников на День открытых дверей в «Московию». По словам обучающихся, поступление в колледж - это отличная возможность не только освоить профессию, но и реализовать свои самые смелые планы и мечты. 

Школьникам подробно рассказали о всех нюансах, которые необходимо учесть, чтобы поступить учиться в колледж.

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#студенты
#колледж
#день открытых дверей
#профессии
#кашира
#подмосковье
#школьники
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В Кашире прошла тренировка по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
22 октября 2023, 22:24

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В подмосковной Кашире провели штабная тренировка по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со взрывом бытового газа, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Тренировку по ликвидации последствий, связанных со взрывом бытового газа в жилых домах, лично проконтролировал заместитель главы городского округа Кашира Евгений Тертышников.

В тренировке поучаствовали сотрудники Территориального управления №12 ГКУ МО «Мособлпожспас», АО «Мособлгаз», МБУ «Благоустройство», а также ОМВД по городскому округу Кашира.

Участники тренировки отработали все возможные ситуации, которые могут возникнуть при ликвидации последствий ЧП, в том числе, связанные со спасением людей из-под завалов и оказанием первой помощи пострадавшим. 

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