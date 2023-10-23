Правительство выделит 836,5 млн рублей на реконструкцию детских театров

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На реконструкцию и капремонт детских театров в российских регионах выделят более 800 млн рублей, сообщает в Телеграм-канале кабмина РФ.
Проектом предусмотрено обновление детских театров для увеличения числа посетителей, а также повышения туристической привлекательности российских регионов.
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