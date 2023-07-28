Постановка на воинский учет теперь может проводиться без присутствия призывника

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Правительство утвердило изменения о призыве на военную службу, представленные Минобороны РФ. Теперь постановление на воинский учет и снятие с него можно осуществить без личного присутствия призывника в связи с цифровизацией. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Они предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета», - говорится в сообщении.
Таким образом, постановку на воинский учёт и снятие с него теперь может проводиться без личного присутствия призывника. При этом передавать повестки будут не только лично, но и заказным письмом и в электронной форме. Кроме того, будет создан электронный реестр повесток с личными кабинетами граждан.
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