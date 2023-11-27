Правнучка Брежнева рассказала о своей пенсии

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В эфире передачи «Малахов» на канале «Россия» правнучка Леонида Брежнева, Галина Филиппова, рассказала о своей пенсии в размере 26 тысяч рублей.
Она уточнила, что ранее, находясь зарегистрированной по адресу в Звенигороде, получала 12 тысяч.
После переезда в студию в Москве, размер пенсии увеличился.
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После переезда в студию в Москве, размер пенсии увеличился.
«И теперь у меня законное медицинское обслуживание», — подчеркнула женщина, которой исполнилось 50 лет.Читайте также:
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Артем Кузьмин