Правоохранители установили 37 нелегальных мигрантов в санатории Евпатории

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До этого стало известно, что стилист и телеведущий Влад Лисовец поделился впечатлениями совей поездки из Крыма в Москву на обычном поезде.
«Сутки на поезде, и годы иллюзий современного мира можно выбросить как бычок под поезд. По приезде такие слова как культура, стиль, фэшн, нежность, толерантность, человеческая доброта и мягкий взгляд становятся оскорблением верующих в скудность ума», — приводит utro.ru сообщение Лисовца в его соцсетях.
Отмечается, что его подписчики не поддержали его слова, обвинив стилиста в снобизме.
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