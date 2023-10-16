Правозащитник Хуруджи: Предприниматели могут жаловаться в случае нарушения их прав

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Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи рассказал, что предприниматели могут обращаться к бизнес-омбудсменам, а также в Генпрокуратуру для защиты своих прав.
«Инструменты защиты следующие – это бизнес-омбудсмен, что является редким явлением для большинства стран, а у нас он есть, обращение в специальные комиссии, в Генеральную прокуратуру, где эффективно защищают права предпринимателей. Если раньше это шло в плоскости надзорной, касалось невыплат бюджетных средств предпринимателям, то сейчас это лежит в уголовной плоскости», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Хуруджи.
Кроме этого, по словам правозащитника, можно обратиться и напрямую к президенту России Владимиру Путину.
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