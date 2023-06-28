Правозащитник Мельников раскрыл, что грозит сбежавшим от обстрелов россиянам, которые оставили своих питомцев

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Правозащитник Иван Мельников объяснил, могут ли россиян обвинить в жестоком обращении с животными?
Сбежавших от обстрелов жителей белгородского Шебекино хотят привлечь к уголовной ответственности. На них написали заявления в полицию после того, как они оставили своих питомцев в пустующих квартирах.
Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал «Радио 1», что единственная статься, по которой гипотетически жителей села могут привлечь к ответственности – жесткое обращение с животными. Однако обвинения также должны быть подкреплены фактами.
Ранее стало известно, что в Подмосковье вводят новые правила выгула собак. Подобнее об этом читайте в нашем материале.
Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал «Радио 1», что единственная статься, по которой гипотетически жителей села могут привлечь к ответственности – жесткое обращение с животными. Однако обвинения также должны быть подкреплены фактами.
«Было ли намеренное нанесение как-либо травм животным? Насколько я понимаю, нет. Были ли издевательства со стороны граждан было? Я не знаю подробностей, но мне кажется, что тоже нет», — сказал Иван Мельников.Правозащитник напомнил, что в России действует понятие «освобождение от ответственности в связи с угрозой жизни и здоровья». В данном случае это может примениться к жителям села.
«Люди, деревня которых подвергается обстрелам тяжелых систем залпового огня, находятся в состоянии опасности. Их жизни и здоровью угрожала опасность. Они имели полное право на то, чтобы убегать оттуда», — отметил Мельников.Уголовная ответственность может грозить и заявителю, если он намеренно указал ложные факты в своем обращении. Так, человека могут привлечь за ложный донос.
Ранее стало известно, что в Подмосковье вводят новые правила выгула собак. Подобнее об этом читайте в нашем материале.
Екатерина Шмакова