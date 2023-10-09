Правозащитник напомнил, что не могут делать полицейские при проверке документов

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Сотрудники полиции остановили вас на улице и попросили документы для проверки. Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал о правах гражданина, и о том, чего не могут делать представители правоохранительных органов. Подробнее – в материале «Радио 1».
Кто может остановить гражданина и потребовать документы?Остановить человека на улице и попросить документы для проверки могут сотрудники МВД России, Росгвардии и ГИБДД.
Что должен сделать сотрудник полиции во время проверки документов?При остановке сотрудник полиции должен представиться и сообщить причину проверки документов. Например, подозрение в совершении противоправных действий в рамках уголовного или административного дела. Если вам не сообщили этого, вы вправе потребовать. Вы также можете попросить переписать данные сотрудника, вам никто не должен противодействовать.
Могу ли я не отдавать паспорт сотруднику полиции?Вы имеете право не давать паспорт в руки. У нас нигде не зафиксировано, что сотрудникам полиции вы передаете паспорт именно в руки. Тем более, что по закону вы отвечаете за сохранность паспорта. Но я рекомендую не вступать в конфликт с сотрудниками полиции. Вы можете вежливо отказать передавать паспорт в руки, ссылаясь, например, на ковид, предложить перевернуть страницы.
Если паспорта нет с собой, что на что у меня есть право?Вы можете вместо паспорта показать нотариально заверенную копию этого документа. Многие не носят паспорт, потому что боятся потерять. В этом случае официально заверенная копия имеет такую же силу, как и паспорт.
Страница на Госуслуах в этом случае не подойдёт, хотя сейчас рассматриваются такие поправки в Госдуме.
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Что будет, если никаких документов с собой не оказалось?Если не оказалось с собой документов, вас могут доставить в отдел полиции. Там уже сотрудники заказывают выписку с вашими данными. Обычно делается это достаточно быстро, в течение нескольких часов.
Единственное, когда вас доставят в отдел полиции, попросите дежурного занести вас в журнал. Потому что существует определённое время, которое вы можете находиться в отделе. Если мы говорим о подозрении вас в преступлении, то это 48 часов. Но случалось, когда в журнал вносили и спустя 12 часов после приезда в отдел. Если мы говорим о доставлении в отдел без оснований, вас могут продержать не более двух часов.
Часто в дежурных частях есть видеокамеры, которые фиксируют звук и видео. Если вас не внесут в журнал доставленных лиц вовремя, то в последующем вы можете пожаловаться, ссылаясь на камеры. Если у вас не изъяли телефон, вы вправе обратиться в 112, и сказать, что вас доставили в отдел, – это также вас подстрахует. По этому же телефону можно оставить жалобу и попросить передать её дежурному по городу, области или району.
У вас также есть право на телефонный звонок. Но далеко не всегда это реализуется. Вы можете позвонить родственникам или своему адвокату, написать о своем задержании в соцсетях. В любом случае, чем больше человек знают о вашем задержании, тем лучше.
Если полицейские попросили разблокировать и показать телефон – это законно?Разблокировать и показать содержимое телефона можно только по решению суда. В рамках производства по какому-либо делу.
Фото: IStock/gorodenkoff
Если попросили показать содержимое сумки/рюкзака/чемодана, можно ли отказать? Как должна проходить процедура досмотра?Если просят показать содержимое сумки, всегда спрашивайте причину. Без оснований вас не могут обыскивать. Также важно помнить, что при обыске происходит заполнение протокола, на этой процедуре должны присутствовать понятые либо вестись видеофиксация. Вот это «либо» даёт возможность нарушать закон недобросовестным сотрудникам полиции. Дело в том, что полицейский может удалить видео или не заснять какой-то момент, а понятые – это гарантия безопасности. Просите понятых всегда, даже если вам сказали, что видеофиксация ведётся.
Можно ли снимать на видео сотрудника полиции?Вы можете включить диктофон и заблокировать телефон, это будет гарантией вашей безопасности на случай нарушения прав. Также можно снимать на видео сотрудников полиции, закон этого не запрещает, но в последнее время многие агрессивно на это реагируют, поэтому лучше воспользоваться диктофоном.
Куда можно пожаловаться на сотрудника полиции?На сотрудника полиции можно пожаловаться по номеру 112, направить жалобу также можно в прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ. Также можно рассказать о нарушении депутату Государственной думы, так можно быть уверенным в том, что на жалобу обратят внимание.
Важно помнить, что нужно сохранить все доказательства правонарушения со стороны правоохранительных органов. Был случай, когда в отношении девушки проводились насильственные действия, после чего начальник этого отдела предложил ей сходить в душ и успокоиться. Это означает, что он просто предложил смыть с себя следы.
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Екатерина Шмакова