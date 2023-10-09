Правозащитник напомнил, что не могут делать полицейские при проверке документов

К вечеру 9 октября отопление будет подано во все школы, детсады, поликлиники и другие социальные учреждения Подмосковья. Сейчас тепло пришло в 99% подобных зданий, заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин. По всем жилым домам этот показатель, по его словам, превысил 97%, а вскоре дойдёт до максимума.