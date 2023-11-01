Правозащитник раскрыл, что грозит врачам за навязывание положенных по ОМС услуг

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Четверо из десяти россиян жалуются на навязывание платных услуг, положенных по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.
Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский рассказал «Радио 1», что нарушение прав россиян в области медицины – распространённая практика в России. По его словам, государство буквально «выдавливает» пациентов в платную систему здравоохранения.
Специалист напомнил, что по Конституции РФ вся медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях должна оказываться бесплатно. Однако существование полиса ОМС уже нарушает этот принцип. А за навязывание платных услуг в госучреждениях можно вовсе привлечь к уголовной ответственности.
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«Медицина – такая сфера, где напугать пациента его диагнозом или несуществующим диагнозом вообще не сложно. В этой ситуации человек может отдать последние деньги, жить-то хочется. Все сделки в медицине и здравоохранении можно признать кабальными, так как они совершаются в момент, когда человек боится, у него нет автономии воли совершения сделки. То есть это с юридической точки зрения получается, что он зависим от организации и не может не заплатить», — сказал Александр Саверский.
«Сейчас я нахожусь в переписке с Минздравом, который считает, что у нас стандарты не обязательны к исполнению. А раз не обязательны, то можно делать, что у годно. Это грубейшее нарушение наших прав. Человек, конечно, может сходить в прокуратуру, но больше он в медицинскую организацию эту не придёт нормально. Вообще у нас есть 293 статья – халатность, 125 статья – оставление в опасности. Какие деньги, когда нужно оказать медицинскую помощь?» — заключил Саверский.Читайте также:
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Екатерина Шмакова