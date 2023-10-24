Праздники в ноябре в 2023 году: когда выходные, сколько отдыхать

Фото: IStock/ValeryBrozhinsky
4 ноября отмечается государственный праздник — День народного единства. Редакция «Радио 1» расскажет, когда россияне будут официально отдыхать в ноябре, и как провести выходные в Подмосковье.
Выходные дни в ноябре 2023
В 2023 году День народного единства выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник. Третье ноября (пятница) будет сокращенной. Таким образом, россияне будут отдыхать в субботу, воскресенье и понедельник.
История Дня народного единства
История возникновения праздника уходит корнями в XVII век. В Смутные для Руси времена, шла борьба за московский престол. В ослабленное междоусобицами государство, вторглись польские захватчики под предводительством Сигизмунда III, сын которого должен был занять трон. Патриарх всея Руси Гермоген обратился к народу и призвал к противостоянию оккупантам.
Народное ополчение вошло в Москву и вступило в бой с поляками. Оккупанты оказались повержены. Русское государство было освобождено 4 ноября 1612 года. Памятная дата вскоре забылась, и о повторном учреждении праздника заговорили лишь в 2004 году. По инициативе Межрелигиозного совета, День народного единства стал государственным праздником, отмечающимся ежегодно.
Куда поехать на ноябрьские праздники в Подмосковье
Музей «Новый Иерусалим»
Жители и гости Московской области смогут приобщиться к культуре и поближе познакомиться с отечественной историей, посетив самые популярные достопримечательности Подмосковья.
Фото:njerusalem.ru
Например, можно отправиться в музей «Новый Иерусалим», который находится в Истре. В комплексе часто проходят выставки, мастер-классы. Посетители музея могут ознакомиться с редкими книгами, иконами, живописью, этнографическими материалами.
Малая Третьяковка
Малая Третьяковка — один из самых известных музеев Подмосковья, который может похвастаться богатейшими коллекциями произведений русского и западноевропейского искусства.
Фото:serpuhov-museum.ru
Кроме работ известных художников, в Серпуховском историко-художественном музее представлены скульптуры из знаменитого старорусского цикла с. Коненкова.
Музей-заповедник «Мелихово»
В селе Мелихово находится музей-заповедник, где семь лет прожил Антон Чехов.
Фото:chekhovmuseum.com
Ценители русской классики смогут познакомиться с легендарном местом, где писатель не только жил, но и и написал более 40 произведений, в том числе знаменитые пьесы «Дядя Ваня» и «Чайка», рассказы и повести «Палата № 6». На территории музея располагается усадьба, живописный сад, мемориальный флигель и экспозиция старинного медицинского пункта «Амбулаторiя».
Усадьба «Абрамцево»
Центром культурной жизни по праву называется усадьба Абрамцево, расположенная на берегу реки Вори, недалеко от Сергиево-Посадского городского округа.
Фото:abramtsevo.net
Именно в этой усадьбе написана знаменитая картина «Девочка с персиками». В доме часто гостили Тютчев, Васнецов, Тургенев, Гоголь, Репин и многие другие. Гости усадьбы смогут ознакомится с графикой, скульптурой, живописью и произведениями декоративно-прикладного искусства.
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Анастасия Крестьянова