Пребывание «Троицы» в храме Христа Спасителя продлено на месяц

Фото: фотобанк Московской области
РПЦ: икона «Троица» Андрея Рублева останется в храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля
Известная икона «Троица» русского мастера Андрея Рублева продлит своё пребывание в Храме Христа Спасителя на дополнительный месяц. Эта информация опубликована на официальном сайте Русской Православной Церкви (РПЦ).
В заявлении указано: «Было принято решение о продлении периода экспозиции иконы Святой Троицы в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Москве до 18 июля 2023 года в честь дня, когда отмечается память преподобного Сергия Радонежского».
Ранее священнослужители поклонились иконе «Троица» в храме Христа Спасителя перед началом литургии.
В заявлении указано: «Было принято решение о продлении периода экспозиции иконы Святой Троицы в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Москве до 18 июля 2023 года в честь дня, когда отмечается память преподобного Сергия Радонежского».
Артем Кузьмин