Предоставление биометрических данных - насколько это безопасно?

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Что такое биометрические данные
Биометрические данные — уникальные признаки человека. Существуют биометрические данные, которые у человека неизменны с рождения, другие – приобретаются постепенно или могут меняться с возрастом. Например ДНК, отпечатки пальцев – у каждого человека они индивидуальны и даются от рождения. Голос, походка и лицо могут меняться в течение жизни и зависят от возраста.
Как получают биометрические данные
Для того, чтобы получить биометрические данные человека разработаны специальные сканеры и считыватели. К одним нужно прикоснуться, чтобы отпечаток был преобразован в цифровой код, для других достаточно считать особенности внешности и внести соответствующую информацию в базу. Например, таким образом смартфон, считав лицо владельца впервые, распознает его в последующем при разблокировке телефона.
Важно то, что собирать биометрические данные никто не может без разрешения человека. Об этом свидетельствует Федеральный закон от 29.12.2022 № 572-ФЗ.
Как зарегистрировать биометрию
В настоящее время существует два способа как можно зарегистрировать свои биометрические данные. Это можно сделать через приложение «Госуслуги Биометрия» онлайн. Второй способ предусматривает личное присутствие в отделении банка. Сдать биометрические данные можно бесплатно. В ближайшем будущем, наделены функциями по сбору биометрических данных будут МФЦ. Зарегистрировать биометрию можно с 18 лет.
Где хранятся биометрические данные
Биометрические данные хранятся в надежно защищенной базе (ЕБС), доступ к которой имеют получившие разрешение организации. Сохранность сведений обеспечивается соблюдением требований ФСБ России и ФСТЭК России.
Где можно использовать биометрические данные
Биометрические данные можно использовать для оплаты и получения услуг. Их список постоянно расширяется. На сегодняшний день, можно получить услуги в банках, оплатить проезд, оформить карту болельщика.
Безопасно ли оставлять биометрические данные
Предоставление персональных данных всегда вызывает опасение. На это влияют такие факторы, как участившиеся случаи мошенничества. Злоумышленники используют различные технологии, чтобы обойти системы защиты и получить доступ к личным документа и банковским счетам граждан. Создатели ЕБС заверяют, что разработчики учли все опасения. Биометрические данные не привязаны к персональным данным человека и отследить их связь с документами, удостоверяющими личность - невозможно. Кроме того, для передачи данных используются зашифрованные каналы, и их надежность контролирует ФСБ.
Можно ли отказаться от сдачи биометрии
Сдача биометрии является добровольным процессом и относится к праву гражданина, а не к его обязанности. Кроме того, уже предоставленную биометрию можно запретить хранить и использовать. Для этого, человек должен обратиться с соответствующим заявлением или оформить отказ в личном кабинете на «Госуслугах». Более того, в любой момент можно вновь принять решение о предоставлении таких данных государству и снова оформить их сдачу.
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