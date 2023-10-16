Предприниматель Потапенко заявил об отсутствии улучшения сервиса из-за проверок

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Экономист, предприниматель, медиаменеджер Дмитрий Потапенко заявил, что проверки бизнеса не приводят, как правило, к улучшению качества обслуживания.
«Сейчас система проверок перешла из плановых во внеплановые. Контрольно-надзорные органы приспособились к тому мораторию, который действует и работают по жалобам граждан. Вопрос проверок всегда будет напряжённым. За рубежом объём контрольно-надзорных органов кратно ниже. Приводят ли проверки к улучшению качества обслуживания? Нет, не приводят, так как задачи проверок и задачи улучшения сервиса лежат в разных плоскостях. За рубежом этим занимаются потребительские общества, минимум вопросов решается надзорными органами», — рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей Потапенко.
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