Предприниматели из Волоколамска готовятся к Новому году

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Волоколамские предприниматели начали подготовку к Новогодним праздникам. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Предприниматели из городского округа Волоколамск активно начали создавать праздничную атмосферу в торговых объектах, объектах общественного питания, а также на общественных пространствах.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в магазинах, кофейнях, торговых центрах Волоколамска уже появились новогодние ели и гирлянды.
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«К праздничному оформлению и украшению фасадов зданий, входных зон, витрин, торговых залов и прилегающих территорий наши предприниматели подходят с особым вниманием и фантазией. Каждый старается придумать что-то новое и креативное, используют иллюминацию, создают объёмно-пространственные конструкции. Всё это способствует созданию предпраздничного настроения у жителей и гостей нашего округа», — поделился первый замглавы администрации Волоколамского округа Иван Абрамов.
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Мира Полтева