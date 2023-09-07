Предпринимателям Подмосковья расскажут об IT‑бизнесе

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Спикеры расскажут участникам вебинара о своём практическом опыте, разберут успешные кейсы и разберут основные ошибки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Вебинар будет полезен тем, кто планирует открыть свой бизнес в IT или имеет опыт в продажах и хочет применить его в сфере IT.
Вебинар пройдёт 20 сентября. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте.
На Инвестиционном портале Московской области размещены все доступные меры поддержки предпринимателям региона.
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