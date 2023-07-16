Предприятие из Химок стало одним из лучших в стране по уровню социальной эффективности

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
НПО Лавочкина в городском округе Химки получило два диплома на ежегодном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Всего состязались 17 ведущих предприятий России.
На торжественной церемонии награждения представителям НПО Лавочкина были вручены высшие награды за развитие социального партнерства в организациях производственной сферы, а также за вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий, передает пресс-служба администрации городского округа Химки.
Химкинское предприятие уже не первый год участвует во Всероссийском конкурсе и регулярно получает награды в различных номинациях. Так, в 2019 году НПО Лавочкина заняло второе место в номинации «Научная организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности». Через два года предприятие стало третьим в этой же номинации.
Как рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, на НПО Лавочкина работают уникальные специалисты. Предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России. Здесь разрабатываются, конструируются и испытываются космические аппараты для фундаментальных научных исследований.
В нынешнем году специалисты НПО Лавочкина и НПО «Энергомаш» участвовали в конкурсе на получение социальной ипотеки для работников ОПК. Планируется, что в августе 12 победителей получат сертификаты на покупку жилья, сообщил Дмитрий Волошин.
Этой весной глава правительства России Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетили НПО Лавочкина и поддержали предложения сотрудников предприятия по расширению условий для получения социальной ипотеки молодыми учеными. По условиям программы «Социальная ипотека» регион оплачивает полную стоимость жилья, а сам получатель — только проценты по кредиту.
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Химкинское предприятие уже не первый год участвует во Всероссийском конкурсе и регулярно получает награды в различных номинациях. Так, в 2019 году НПО Лавочкина заняло второе место в номинации «Научная организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности». Через два года предприятие стало третьим в этой же номинации.
В нынешнем году специалисты НПО Лавочкина и НПО «Энергомаш» участвовали в конкурсе на получение социальной ипотеки для работников ОПК. Планируется, что в августе 12 победителей получат сертификаты на покупку жилья, сообщил Дмитрий Волошин.
Этой весной глава правительства России Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетили НПО Лавочкина и поддержали предложения сотрудников предприятия по расширению условий для получения социальной ипотеки молодыми учеными. По условиям программы «Социальная ипотека» регион оплачивает полную стоимость жилья, а сам получатель — только проценты по кредиту.
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Александр Бойцов