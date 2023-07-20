Предприятие по изготовлению и хранению подоконников реконструируют в Мытищах

Реконструкция производственно-складского комплекса для изготовления и хранения подоконников компании «Мёллер» будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Инвестиции застройщика в проект составляют 150 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Площадь реконструкции составит 2,5 тысячи кв. метров. Здание расширят с помощью пристройки — здесь будут изготавливать и хранить подоконники на основе многослойного ламината, формообразующего профиля, специальной подоконной доски, защитной плёнки и склеивающей смеси. Будет создано 60 рабочих мест.





Предприятие АО «Мёллер» специализируется на производстве подоконников по немецкой технологии.

Работы по реконструкции объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.



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