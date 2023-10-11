Председатель АИДТ Ветров предложил возродить уроки домоводства в школах

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров выступил с инициативой вернуть уроки домоводства в российские школы.
Он объяснил, что подобные уроки развивают практические навыки детей и являются крайне полезными для школьников. Так, по его мнению, на таких занятиях дети смогут освоить такие умения, как уборка, уход за домашними питомцами и комнатными растениями, мелкий бытовой ремонт и т.д.
Эксперт подчеркнул, что сегодня уроки домоводства незаслуженно вычеркнуты из системы школьного образования.
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Эксперт подчеркнул, что сегодня уроки домоводства незаслуженно вычеркнуты из системы школьного образования.
«Учитывая важность и необходимость навыков домоводства у детей, прошу вас рассмотреть возможность возрождения курса домоводства в отечественной системе школьного образования», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.
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Мелисса Тимофеева