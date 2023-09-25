Председатель АСДТ Ветров предложил ввести в школах предмет по конструированию БПЛА

Фото: istockphoto.com/akiyoko
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АСДТ) Михаил Ветров предложил ввести в школьную программу предметов, связанных с изучением и конструированием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«Прошу рассмотреть вопрос о внедрении в школьную программу обучения (либо создания внеклассных государственных секций и кружков) предметов, связанных с управлением/изучением/конструированием БПЛА. Помимо этого, необходимо также внедрить и проведение государственных соревнований и олимпиад по данной дисциплине», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Читайте также:
Педагог Шмонина перечислила главные плюсы онлайн-подготовки к экзаменам
В Кашире состоялся окружной конкурс букетов и цветочных композиций
Зарплаты учителей хотят сделать не ниже 2,5 МРОТ
Мелисса Тимофеева