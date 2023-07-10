Депутат Метелев направил запрос о блокировке сайтов, продающих вейпы

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Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что направил запрос в Генпрокупатуру и Роспотребнадзор с целью блокировки сайтов, которые продают вейпы. Об этом Метелев сообщил в своем телеграм-канале.
Председатель комитета ГД добавил, что практически каждую неделю из-за вейпов умирают несовершеннолетние.
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