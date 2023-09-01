Председатель Мособлдумы Брынцалов поздравил школьников с Днём знаний

Фото: Фотобанк Московской области
«Дорогие ребята, учителя, родители и все жители Московской области! Поздравляю вас с Днём знаний! 1 сентября для нас всегда наполнен радостным волнением, мечтами и ожиданиями от предстоящего учебного года. Для первоклассников – это первый самостоятельный шаг в будущее, для всех учащихся – очередная важная ступень на пути к знаниям», — написал в своем официальном телеграм-канале председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.Председатель Мособлдумы отметил, что на территории Подмосковья предпринимаются все меры для получения детьми качественного и доступного образования.
«В этот день хочу от всего сердца пожелать всем учащимся, чтобы очередной учебный год получился интересным и вдохновляющим. Пусть тяга к знаниям и желание изучать мир откроет для вас новые жизненные перспективы!», — добавил Игорь Брынцалов.Читайте также:
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