Председатель Мособлдумы Брынцалов пригласил жителей принять участие в выборах

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Завершится голосование 10 сентября в 20:00.
«Приглашаю всех жителей Московской области принять участие в голосовании и выразить позицию по дальнейшему развитию своего города и региона. Знаю, что для многих семей, как и для моей, посетить избирательный участок — это традиция. Уверен, что, как и во все предыдущие годы, жители Подмосковья покажут своё участие, активность и неравнодушие к будущему своей малой Родины», — сказал Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
— Сергей Жигарев;
— Александр Наумов;
— Анатолий Никитин;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв.
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
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