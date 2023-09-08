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Председатель Мособлдумы Брынцалов пригласил жителей принять участие в выборах

08 сентября 2023, 10:11
Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области стартовали выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись 3 940 избирательных участков.

Завершится голосование 10 сентября в 20:00.
«Приглашаю всех жителей Московской области принять участие в голосовании и выразить позицию по дальнейшему развитию своего города и региона. Знаю, что для многих семей, как и для моей, посетить избирательный участок — это традиция. Уверен, что, как и во все предыдущие годы, жители Подмосковья покажут своё участие, активность и неравнодушие к будущему своей малой Родины», — сказал Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев;
— Александр Наумов;
— Анатолий Никитин;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв.

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

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#ДЭГ
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Секретарь подмосковного избиркома Руслан Фурс рассказал о старте голосования
08 сентября 2023, 10:32

Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 2023

В этом году специалисты Мособлизбиркома могут связаться по веб-камере с любым избирательным участком, для оперативного устранения нарушений.
В Единый день голосования в Московской области проходит 12 избирательных кампаний и распределяется 213 мандатов: выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись 3 940 избирательных участков.

Завершится голосование 10 сентября в 20:00.

«Будет обеспечена прямая ВКС со всеми УИК. При необходимости Мособлизбирком сможет связаться по веб-камерам с любой УИК. Это позволит оперативно и напрямую решать возникающие проблемы и вопросы. Впервые задействована система «Безопасный регион»: обеспечено наблюдение в специальном центре не только на избирательных участках, но и на территориях, прилегающих к участкам. Они фиксируют происходящее, помогают не допускать правонарушений. Это добавляет уверенности в легитимности и безопасности», —рассказал секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс. 
Видеонаблюдение работает на 20 % участков, на 80 % — видеорегистрация.

На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев от ЛДПР;
— Александр Наумов от КПРФ;
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.

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В Одинцово создадут центр видеонаблюдения за ДЭГ.

Безопасность во время выборов обеспечат на каждом избирательном участке Подмосковья.
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#ДЭГ
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В Москве стартовали трехдневные выборы мэра
08 сентября 2023, 09:56

Фото: РИА Новости / Евгений Епанчинцев

В Москве начались выборы мэра города и депутатов муниципальных образований ТиНАО. В 2023 году голосование проходит с 8 по 10 сентября. 
Для участия в голосовании нужно иметь постоянную регистрацию на территории столицы. Чтобы проголосовать онлайн, необходима учетная запись на сайте mos.ru.
Проголосовать можно восьми  с 08:00 до 20:00 в течение трех дней в удобное время, в онлайн-формате можно проголосовать и в ночное время. 

На территории Москвы открыли 2058 избирательных участков по месту прописки, в которых установили терминалы электронного голосования. Чтобы найти ближайший участок необходимо воспользоваться сайтом мэра Москвы. В каком формате удобнее голосовать жители могут решить в любой день выборов, дополнительно оформлять документы не нужно. 

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В пятницу утром подмосковные дороги загружены на 3 балла

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Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов


#выборы
#голосование
#участок
#москва
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В пятницу утром подмосковные дороги загружены на 3 балла
08 сентября 2023, 09:30

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

В пятницу утром, 8 сентября, загруженность дорог Московской области составляет всего 3 балла. На дорогах зафиксировано более 932 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры". 

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений. 

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#подмосковье
#телефон
#шоссе
#минтранс
#пробки
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КНДР спустила на воду новую ядерную подлодку
08 сентября 2023, 09:17

Фото: iStock/Alexyz3d

КНДР спустила на воду новую ядерную подводную лодку с тактическим ядерным оружием, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«При участии генерального секретаря ТПК, председателя государственных дел КНДР уважаемого товарища Ким Чен Ына 6 сентября прошла торжественная церемония спуска на воду подлодки», - прокомментировали ситуацию в агентстве. 

Глава КНДР отметила, что страна будет и дальше стремиться к развитию в корабельной промышленности и модернизации боевых сил. 

При этом, США обеспокоены взаимодействием РФ и КНДР, и намерены продолжать просить северокорейцев отказаться от поставок оружия в Россию. Джейк Салливан заявил, что Белый дом будет продолжать искать пути для переубеждения КНДР в отношении военного сотрудничества с Россией.

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#кндр
#ким чен ын
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В Московской области открылись все избирательные участки
08 сентября 2023, 09:10

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Московской области стартовали выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись 3 940 избирательных участков.

Завершится голосование 10 сентября в 20:00.

На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев;
— Александр Наумов;
— Анатолий Никитин;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв.

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.

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#подмосковье
#выборы
#одинцово
#голосование
#пост
#жители
#ДЭГ
#андрей воробьёв
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Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов
08 сентября 2023, 09:02

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов.
Донбасс был освобожден от немецких захватчиков 8 сентября 1943 года.

«В этот день, 80 лет назад был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс - многовековой оплот России, земля тружеников, воинов, богатый и щедрый край. Его ресурсы имели для врага колоссальное значение, завладеть ими была одной из целей нападения Германии на Советский Союз. И нацисты делали все, чтобы сохранить за собой донецкие степи, заставить людей работать на военную машину Третьего рейха», - сказал глава РФ в своем видеообращении. 

Глава РФ напомнил, что на Донбассе нацистов встретило мощное народное сопротивление. Партизаны, подпольщики, простые мирные граждане, в том числе и дети восстали против фашистского гнета и смогли сломить немецкую оборону, которую, казалось, пробить было невозможно.

Владимир Путин напомнил, что памятник героическому штруму ​Саур-Могилы, который разрушили во время боев в 2014 году, сейчас полностью восстановлен.

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#владимир путин
#поздравление
#донбасс
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В Подмосковье стартовали выборы на пост губернатора
08 сентября 2023, 08:00

Фото: iStock/bizoo_n

В Московской области стартовали выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
8 сентября ровно в 8:00 в Подмосковье откроются первые избирательные участки. Завершится голосование 10 сентября в 20:00.

На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата - Сергей Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин и нынешний глава Московской области Андрей Воробьев.

По всему Подмосковью расположились 3983 избирательных участка.

Проголосовать жители региона могут как придя лично в любой из избирательных пунктов, так и онлайн, с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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#подмосковье
#андрей воробьёв
#выборы
#голосование
#ДЭГ
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«Страна.ua»: На Украине приближается коммунальный коллапс
08 сентября 2023, 06:41

Фото: iStock/sandsun

На Украине все ближе коммунальный коллапс, пишет «Страна.ua».
В публикации говорится, что в ряде регионов из-за проблем с газом уже массово отключают горячую воду. По информации авторов, такая ситуация была вызвана тем, что компания «Нафтогаз Трейдинг» выдавила с торговой площадки тепловиков, а местные газовщики в это время начали перекрывать конкурентам газ.

«То есть греть воду попросту нечем», — подчеркивает издание.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко добавил, что украинцев зимой ждут и другие проблемы с ЖКХ. Он отметил, что на теплоэлектростанциях наблюдается дефицит угля.

«Могу только посоветовать украинцам запасаться генераторами, бесперебойниками и теплой одеждой», — цитирует издание слова Попенко.

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#жкх
#газ
#дефицит
#украина
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ФСБ обвинила россиянку в госизмене за фото военных эшелонов
ФСБ обвинила жительницу Читы в госизмене за фото военных эшелонов для украинцев
08 сентября 2023, 05:48

Фото: iStock/Zolnierek

По информации ТАСС, Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила обвинение в государственной измене россиянке, проживающей в городе Чита.
По данным ФСБ, 21-летняя женщина была задержана за фотографирование и съемку видеоматериалов военной техники России, двигавшейся по железнодорожным путям и предназначенной для Государственной пограничной службы Украины. В настоящее время обвиняемая находится под стражей.

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#фсб
#женщина
#новости
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