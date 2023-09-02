Председатель ОНК Волков: во всех СИЗО Москвы хотят запустить «онлайн-аптеки»

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В следственных изоляторах Москвы хотят запустить сервис онлайн продажи лекарств. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель ОНК Георгий Волков.
В настоящее время такая услуга под названием «онлайн-аптека» уже действует в женском СИЗО.
Волков заявил, что онлайн-аптеки необходимы в СИЗО как для содержащихся в них людей, так и для родственников, которые их навещают.
Ранее сообщалось, что юрист и общественный деятель Илья Ремесло поддержал идею доставки интернет-заказов в колонии. Однако он уточнил, что важно ответственно подойти к реализации этого проекта, чтобы заключённые не имели возможности получить запрещённые товары.
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Волков заявил, что онлайн-аптеки необходимы в СИЗО как для содержащихся в них людей, так и для родственников, которые их навещают.
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Анастасия Чинкова