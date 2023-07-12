Председатель Союза отцов Солёнов оценил ограничение копирующих взрослые детских товаров

Центре реабилитации «Ясенки» единственный в регионе реабилитационный комплекс, где раненые участники спецоперации могут пройти бесплатные курсы социальной, психологической и медицинской реабилитации.

В Подмосковном центре реабилитации бойцов спецоперации «Ясенки» появился новый симуляционный класс, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В нашем реабилитационном центре для участников спецоперации «Ясенки» открылся новый симуляционный класс, который оснащен всем необходимым оборудованием для успешной реабилитации и адаптации бойцов, что поможет им полноценно передвигаться и научится пользоваться техническими средствами реабилитации», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В симуляционном классе есть специальные столовые приборы с удобными ручками и ограничителями, тифлоплеер для прослушивания информации, специально оборудованная санитарная комната, также шашки и шахматы для досуга. Помимо этого класс оборудован разными техническими средствами реабилитации: ходунки, коляски комнатные и прогулочные, костыли, опоры, специальная кровать с прикроватной тумбочкой.

С февраля 2023 года в реабилитационном центре «Ясенки» бесплатно принимают вернувшихся со спецоперации бойцов, за это время там прошел реабилитацию 41 участник СВО.