Председатель Союза отцов Солёнов оценил ограничение копирующих взрослые детских товаров

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«Если это предложение актуально и есть цифры по исследованиям, что эти товары востребованы у молодёжи и подрастающего поколения, то, конечно, поддерживаю», — отметил в беседе с RT Солёнов.
До этого председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой запретить свободную продажу детских товаров, копирующих взрослые, вроде «детского шампанского» или «детских сигарет». По его словам, хоть такие товары и не содержат вредных для детей веществ, но уже с ранних лет формируют лояльность к подобной продукции. То же самое касается таких товаров, как детская косметика и сводящиеся детские татуировки.
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