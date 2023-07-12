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Председатель Союза отцов Солёнов оценил ограничение копирующих взрослые детских товаров

12 июля 2023, 16:27

Фото: istockphoto.com/beright

Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов поддержал и назвал интересным предложение ограничить свободную продажу детских товаров, копирующих взрослые.

«Если это предложение актуально и есть цифры по исследованиям, что эти товары востребованы у молодёжи и подрастающего поколения, то, конечно, поддерживаю», — отметил в беседе с RT Солёнов.

До этого председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой запретить свободную продажу детских товаров, копирующих взрослые, вроде «детского шампанского» или «детских сигарет». По его словам, хоть такие товары и не содержат вредных для детей веществ, но уже с ранних лет формируют лояльность к подобной продукции. То же самое касается таких товаров, как детская косметика и сводящиеся детские татуировки.

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#игрушки
#дети
#общество
#продажа
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Юноармейцы из Серебряных Прудов приняли участие в военно-патриотических сборах
12 июля 2023, 17:03

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

В этом году на молодежных военно-патриотических сборах городской округ Серебряные Пруды представляли шесть юноармейцев.
В 2023 году молодежные военно-патриотические сборы проходили в четвертый раз. Их проводили в подмосковном Подольске.

В этом году сборы приобрели межрегиональный характер и в них приняли участие ребята из Московской области, Владимирской области, Санкт-Петербурга и Луганской народной республики. Всего в сборах поучаствовали больше 800 человек, 6 из которых представляли городской округ Серебряные Пруды, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Юноши научились строевой, тактической, огневой и физической подготовке под руководством профессиональных инструкторов.
 
Для ребят прошли 12 мастер-классов по различным видам подготовки вооруженных сил РФ: строевой, тактической, огневой и физической. Под руководством профессиональных инструкторов юные патриоты учились ориентироваться на местности, обучались флажковой азбуке и азбуке Морзе, осваивали навыки оказания первой помощи. Была также подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа: спортивные игры, кинопоказы короткометражных патриотических фильмов, квизы на знание военной истории родного края и многое другое.

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#Серебряные Пруды
#Подольск
#военные сборы
#военно-патриотические сборы
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Психолог Кононов рекомендовал читать приключения и сказки пред сном
12 июля 2023, 17:03

Фото: istockphoto.com/nicoletaionescu

Кандидат психологических наук Александр Кононов заявил, что перед сном лучше читать приключения, сказки, а также романтические повести и рассказы, поскольку такая литература не требует серьёзных мыслительных процессов, и после неё легче уснуть.
«Перед сном лучше читать бумажные книги или специальные «читалки» с технологией E-Ink, имитирующие лист бумаги, чтобы избежать негативного влияния излучений от экрана смартфона или планшета, так как они могут вызвать бессонницу», — добавил в беседе с NEWS.ru Кононов.

По словам эксперта, чтение перед сном способно снизить риск ночных кошмаров или плохих сновидений. Также Кононов рекомендовал читать книгу частями, а не целиком для того, чтобы не сбить сон и не заменить его книгой.

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#психолог
#сон
#чтение
#книги
#рекомендации
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Склад рекламных материалов построили в Воскресенске
12 июля 2023, 16:49

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Неотапливаемый склад для хранения рекламных материалов получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
Застройщиком выступал ООО «Эскорт-Сервис», который инвестировал в строительство 25 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.


Площадь одноэтажного здания — 1060 кв. метров. Объект запроектирован в стальном каркасе с легкими ограждающими конструкциями стен и кровли. Застройщик планирует использовать складские площади для хранения рекламных материалов: полок, стоек, дисплеев и т.д. Реализация проекта принесла округу 8 новых рабочих мест.

Строительство объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах для эффективного достижения целей. ЦСС снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.

Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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#Строительство
#Воскресенск
#Подмосковье
#Фединское
#Подмосковье
#ЦСС
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РПЦ: Икону «Троица» передана в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре
12 июля 2023, 16:48

Фото: iStock/laimdota

В РПЦ сообщили о передаче иконы «Троица», написанной Андреем Рублевым, в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре.
«Историческое событие совершилось. Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху. Прошло — надеемся, безвозвратно, — то время, когда святыни изымались из Церкви», — сказал патриарх Кирилл после подписания договора.

Уточняется, что церемония передачи иконы состоялась в рамках договора, который был утвержден 12 июля. Тогда Третьяковская галерея передала «Троицу» Русской православной церкви.

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#РПЦ
#икона
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Гидролог Беднарук: Подтопления горной местности Краснодарского края сойдут за 1-2 дня
12 июля 2023, 16:38

Фото: istockphoto.com/Kamran Khan

Начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева Сергей Беднарук заявил, что Краснодарский край подвергается подтоплениям не в первый раз, обычно вода быстро уходит.
В частности, по словам специалиста, в горной местности вода отходит за 1-2 дня.

При этом, последствия таких затоплений скорее не экологические, а экономические, считает эксперт.

«Если были подтоплены какие-то садовые участки или, если через них проходил поток воды, который вымывал сельскохозяйственные культуры, то это несёт экономический ущерб. Для экологической обстановки, с точки зрения дикой природы, я не думаю, что будет серьёзный эффект», — сказал в беседе с RT Беднарук.

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#Краснодарский край
#ливни
#погода
#потом
#природа
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Reuters: российские хакеры атаковали иностранных дипломатов в Киеве через рекламу BMW
12 июля 2023, 16:32

Фото: istockphoto/seamartini

Российские хакеры из группы «Уютный медведь» атаковали десятки сотрудников посольств на Украине с помощью рекламы дешевого BMW. Об атом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию компании по компьютерной безопасности.
Еще в апреле дипломат из министерства иностранных дел Польши отправил по электронной почте в другие работающие в Киеве представительства объявление о продаже автомобиля BMW 5-й серии, сообщает "Коммерсант". Хакеры перехватили сообщение поляка, начинили его вредоносным программным обеспечением, а затем разослали его другим представителям посольств и консульств, еще более снизив заявленную цену.

Всего сообщение о продаже дешевого авто получили представители 22 из 80 работающих в Киеве представительств. Вредное ПО было замаскировано под альбом с фотографиями машины. Попытки просмотреть эти фото приводили к немедленному заражению компьютера. Кто именно из дипломатов стал жертвой хакерской атаки, не сообщается.

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#хакер
#киев
#дипломат
#по
#bmw
#компьютер
#атака
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В Подмосковье запустили производство теплых полов
12 июля 2023, 16:18

Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

В подмосковных Мытищах появилось производство электрических теплых полов группы компаний «Специальные системы и технологии».

Компания «Специальные системы и технологии» из городского окурга Мытищи специализируется на производстве нагревательных кабелей, систем электрообогрева и специальной электротехники, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания приостановила производство теплых полов в 2019 году, но учитывая потребность российского рынка в производителе качественной электротехнической продукции — работа производства возобновлена.  

Объемы производства предприятия будут составлять примерно 700 тысяч теплых полов в год. 

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#Мытищи
#теплый пол
#производство
#электрообогрев
#строительство
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В Центре реабилитации «Ясенки» открылся симуляционный класс
12 июля 2023, 15:47

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Центре реабилитации «Ясенки» единственный в регионе реабилитационный комплекс, где раненые участники спецоперации могут пройти бесплатные курсы социальной, психологической и медицинской реабилитации.

В Подмосковном центре реабилитации бойцов спецоперации «Ясенки» появился новый симуляционный класс, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В нашем реабилитационном центре для участников спецоперации «Ясенки» открылся новый симуляционный класс, который оснащен всем необходимым оборудованием для успешной реабилитации и адаптации бойцов, что поможет им полноценно передвигаться и научится пользоваться техническими средствами реабилитации», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. 

В симуляционном классе есть специальные столовые приборы с удобными ручками и ограничителями, тифлоплеер для прослушивания информации, специально оборудованная санитарная комната, также шашки и шахматы для досуга. Помимо этого класс оборудован разными техническими средствами реабилитации: ходунки, коляски комнатные и прогулочные, костыли, опоры, специальная кровать с прикроватной тумбочкой.

С февраля 2023 года в реабилитационном центре «Ясенки» бесплатно принимают вернувшихся со спецоперации бойцов, за это время там прошел реабилитацию 41 участник СВО.

В Подмосковье большое внимание уделяется участникам специальной военной операции и членам их семей. Много делается для социализации и реабилитации военнослужащих после возвращения из зоны проведения спецоперации.

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Андрей Воробьев рассказал, что реабилитационный центр «Ясенки» модернизируют.

Подмосковный центр «Ясенки» станет площадкой реабилитации фонда «Защитники Отечества».

Губернатор Подмосковья отметил важность работы фонда «Защитники Отечества».
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#спецоперация
#СВО
#Центр Ясенки
#реабилитация
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В Мострансавто завершился первый этап акции «Ревизорро»
12 июля 2023, 15:20

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Акция «Ревизорро» проводилась для эффективного контроля за чистотой на автовокзалах, автостанциях и в салонах автобусов.

Мострансавто завершило первый этап акции «Ревизорро», в рамках которой специалисты совершали выездные рейды по маршрутам и объектам транспортной инфраструктуры региона, на которые чаще всего жаловались жители, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В качестве ревизоров выступили привлеченные «эксперты чистоты» — женщины, которые проверяли и фиксировали чистоту на автостанциях, автовокзалах, в салонах транспорта, на остановочных пунктах, наличие необходимой информации внутри автобусов, внешний вид транспортных средств, брендирование и другое.

В рамках акции проверки эксперты проверили более 400 автобусов, 11 автовокзалов и автостанций.

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#Мострансавто
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#Ревизорро
#автовокзал
#автостанция
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