Представитель ГУ МЧС России по МО Желепа рассказал о мерах безопасности в период проведения выборов

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Для участия в выборах зарегистрировались 445 261 участников голосования. Бюллетени уже выданы 263 944 избирателям.
«В отношении всех объектов, которые задействованы в проведении выборной кампании текущего года, проведены внеплановые контрольно-надзорные мероприятия. В целях профилактики нарушения требований пожарной безопасности на объектах данной категории проведены инструктивные занятия с соответственными должностными лицами. Состоялись практические тренировки по эвакуации», — рассказал Желепа.
Он также отметил, что для обеспечения безопасности в комплексном объеме в период проведения выборов в Подмосковье было организовано взаимодействие с главным управлением МВД России по Московской области.
«В целях организации своевременной и качественной работы по обеспечению безопасности на избирательных участках в Единый день голосования, а также контроля за складывающейся обстановкой на них, Главное управление МЧС России переводится на усиленный режим работы с 8 часов утра 8 сентября. На период выборов в ГУ МЧС России будет развернут оперативный штаб. Традиционно на избирательных участках будет организовано дежурство должностных лиц государственной противопожарной службы», — пояснил представитель главного управления МЧС России по Московской области.
Желепа добавил, что проблемные вопросы отсутствуют. Деятельность по обеспечению безопасности населения в период подготовки проведения выборов продолжается и находится на постоянном контроле.
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