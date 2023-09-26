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Представитель подмосковного омбудсмена рассказал школьникам Реутова всё о правах и свободах человека

26 сентября 2023, 11:03
Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области

Сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской встретился с молодёжью Реутова и рассказал им о правах и обязанностях человека, а также о социальных гарантиях, предоставляемых в Российской Федерации для детей и молодёжи.

Школьникам рассказали о деятельности подмосковного омбудсмена, а также в каких случаях и как можно обратиться за помощью, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.

«Такие встречи с ребятами для меня и моего аппарата всегда в радость. Очень важно, чтобы молодежь знала о своих правах и обязанностях, а также о том, как действовать, если права человека нарушены», — поделилась Ирина Фаевская.


В ходе встречи ученикам показали кукольный спектакль «Можно попросить Нину?», который поставлен по мотивам рассказа Кира Булычева.

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Звуки в небе над Таганрогом слышны из-за военных учений
26 сентября 2023, 10:59

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Громкие звуки, похожие на взрывы, которые слышали жители Таганрога Ростовской области, обусловлены тем, что в настоящее время там проходят военные учения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства информационной политики и массовых коммуникаций.
Ранее в местных СМИ и пабликах появились фотографии, на которых видны дымные следы в небе. Также местные жители сообщали о слышанных ими громких звуках, похожих на взрывы, сообщает ТАСС. После разъяснений информационного ведомства, что полосы в небе были инверсионными следами, оставляемыми самолетами, а звуки представляли собой хлопки, которые звучат в тот момент, когда сверхскоростной самолет преодолевает звуковой барьер.

Ничего удивительного, что дончане приняли звуки и следы в небе за последствия атаки беспилотника и работы ПВО. В последнее время киевский режим регулярно прибегает к террористическим методам, атакуя мирные российские города и объекты инфраструктуры.

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Школа в ЖК «Заречье Парк» готова уже на половину
26 сентября 2023, 10:38

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Строительная готовность школы на 600 мест в жилом комплексе «Заречье Парк» превышает 50%.

В качестве застройщика выступает девелопер проекта жилого комплекса Группа «Самолет», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Строительство ведётся в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

На строительной площадке работают 102 специалиста и 9 единиц спецтехники. 


В здании от 1 до 4 этажей общей площадью 10,5 кв. метров запроектированы учебные классы, специализированные кабинеты с лабораториями для изучения физики, биологии, химии и информатики, мастерские по обработке тканей, металла и дерева. Занятия физкультурой будут проходить в двух спортивных залах, праздничные мероприятия в актовом. Кроме того, специалисты проведут комплексное благоустройство и озеленение территории вокруг школы.

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#счёт
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Во вторник утром дороги Подмосковья загружены на 5 баллов
26 сентября 2023, 10:05

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

Во вторник утром, 26 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На дорогах зафиксировано более 964 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры".  

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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#пробки
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WhatsApp* больше не будет работать на старых смартфонах на Android
26 сентября 2023, 10:01

Фото: iStock/Robert Way

Разработчики WhatsApp* заявили, что мессенджер прекратит свою работу на устаревших смартфонах уже с 24 октября текущего года, так как для поддержки приложения нужно устройство на базе Android 5.0 и выше.
Если устройство не будет обновлено для соответствующей версии, то пользоваться WhatsApp* будет невозможно. При этом в случае, если телефон устарел, разработчики предлагают приобрести новый.

Пока WhatsApp* доступен для владельцев смартфонов под управлением Android с операционной системой версии 4.1 и выше. 24 октября приложение будет недоступно для нескольких поколений Android, включая 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4. Уточняется, что такими пользуется около миллиона россиян.

При этом для владельцев iPhone условия не изменили. WhatsApp* будет работать на базе iOS 12 и новее.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы пытаются привлекать на свою сторону офицеров Вооруженных сил РФ с помощью различных мессенджеров, в том числе WhatsApp*.

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Скончался советский режиссёр Владимир Хмельницкий
26 сентября 2023, 10:01

Фото: iStock/Boris Ipatov

24 сентября ушёл из жизни советский украинский режиссёр, актёр, продюсер и сценарист Владимир Хмельницкий. Об этом сообщает «Российская газета».
Его не стало в возрасте 88 лет.

Хмельницкий окончил ВГИК в 1957 году. Он работал на Алма-Атинской киностудии, Киевской студии телевидения и на студии «Киевнаучфильм». 

В качестве актёра Хмельницкий выступил в кинокартине Егора Щукина «Райские яблочки», снятой на киностудии «Мосфильм». 

Последним фильмом, который снял Хмельницкий, стала украино-шведская драма «Верный Руслан» 1991 года. Главные роли в картине сыграли такие выдающиеся советские актёры как Алексей Баталов, Лидия Федосеева-Шукшина, Леонид Янковский и Евгений Никитин. 

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#продюсер
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Подмосковные налоговики обсудили вопросы неприменения кассовой техники предпринимателями
26 сентября 2023, 09:39

Фото: istockphoto / blinow61

В рамках проекта, созданного по инициативе ФНС России, состоялось совещание рабочей группы, в котором приняли участие сотрудники регионального налогового управления.
Совещание рабочей группы в рамках проекта ФНС проходило 20 сентября. В нём также приняли участие: представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области, представители деловых ассоциаций Деловая Россия и ОПОРА России, торгово-промышленной палаты, Московского областного союза промышленников и предпринимателей, Роспотребнадзора Московской области и управляющих рынками компаний.

В ходе совещания участники обсуждали вопросы совместного контроля налоговых органов и управляющих рынками компаний за применением ККТ и устранением условий, способствующих сокрытию выручки арендаторами.

Итогом совещания стало планирование выездных проверок, которые помогут изучить ситуацию применения контрольно-кассовой техники арендаторами. Итоги рейдов будут освещены в СМИ. 

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#совещание
#фнс
#налоги
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ГУСТ начинает проверки готовности коммунальщиков к зиме
26 сентября 2023, 09:14

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области

Главное управление содержания территорий начинает оценки подготовки к зимнему периоду коммунальных предприятий с помощью проведения экзаменов.

У инспекторов ГУСТ составлен специальный зимний чек-лист, по которому и будет проводится экзамен у коммунальных предприятий, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«В этом году мы проведём 1 основную проверку готовности с 10 по 20 октября включительно, требования к коммунальным предприятиям озвучены заранее — время на подготовку достаточно. С коллегами проверим закупку противогололёдных материалов, готовность техники и средств малой механизации, укомплектованность штата, как и прежде: маршруты движения техники должны быть уже полностью разработаны к зимним чек-апам предприятий», — рассказала Руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Кроме того, штат сотрудников должен быть уже укомплектован на 90 %, специализированная техника должна быть готова также на 90 %.

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#зима
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В СПЧ не одобрили избиение поджигателя Корана сыном Кадырова
Глава СПЧ Фадеев не одобрил избиение поджигателя Корана сыном Кадырова
26 сентября 2023, 07:02

Фото: сайт Кремля

Сжигание Корана является серьезным преступлением, однако существуют правила содержания преступников под стражей, которые должны неукоснительно соблюдаться. Так считает глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.
«Считаю, что сжигание Корана - серьезное преступление, за которое должны наказывать по закону. Подобные провокации недопустимы в многоконфессиональной стране», - говорится в Telegram-канале СПЧ.

При этом он подчеркнул, что существуют правила содержания обвиняемых в преступлении, и они должны неукоснительно соблюдаться. Фадеев также выразил надежду на то, что суд вынесет справедливое решение в отношении обвиняемого в сжигании Корана.

Напомним, накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с избиением своим сыном Никиты Журавеля, которого подозревают в сожжении Корана. Кадыров гордится поступком сына Адама. Кроме того, по мнению главы Чечни, религиозные ценности граждан страны охраняются Россией на высочайшем уровне, и провокаторам этого не отнять.

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#суд
#преступление
#спч
#правила
#рамзан кадыров
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Москалькова прокомментировала избиение сыном Кадырова поджигателя Корана
26 сентября 2023, 06:24

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём Телеграм-канале прокомментировала видео с избиением сыном главы Чечни Рамзана Кадырова поджигателя Корана Никиты Журавеля.
Омбудсмен подчеркнула, что задержанный по установленным законам правилами должен содержаться в СИЗО и отвечать за свои действия перед судом. При этом Москалькова отметила, что уничтожение священных книг не должно оставаться безнаказанным, так как сеет межнациональную рознь, вражду и нетерпимость.

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