Представитель подмосковного омбудсмена рассказал школьникам Реутова всё о правах и свободах человека

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
Школьникам рассказали о деятельности подмосковного омбудсмена, а также в каких случаях и как можно обратиться за помощью, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного.
В ходе встречи ученикам показали кукольный спектакль «Можно попросить Нину?», который поставлен по мотивам рассказа Кира Булычева.
«Такие встречи с ребятами для меня и моего аппарата всегда в радость. Очень важно, чтобы молодежь знала о своих правах и обязанностях, а также о том, как действовать, если права человека нарушены», — поделилась Ирина Фаевская.
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