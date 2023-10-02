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Представитель Подмосковья стал призёром окружного хакатона по искусственному интеллекту

02 октября 2023, 11:41
Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Денис Ткаченко из Московской области стал призёром пятого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», в Сибирском федеральном округе. Победителей наградили в Новосибирске, сообщили организаторы конкурса.
По итогам конкурсных испытаний Ткаченко из команды «MLечный путь» занял второе место в кейсе «Создай HR-бота».
«Участие в хакатоне – отличная возможность поработать с увлечёнными и талантливыми людьми, с которыми можно создавать новые проекты. Мы замечательно провели время с друзьями, получили массу впечатлений и смогли успешно реализовать задачу от кейсодержателя. Благодарим организаторов проекта за возможность участия и поддержку», – сказал Ткаченко.

По итогам соревнований 15 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 млн рублей. Участники проанализировали финансовое поведение, нагрузку на систему обработки багажа в аэропорту, создали HR-бота, классифицировали снимки с фотоловушек и придумали автогенерацию текстовых описаний к видео.

﻿Каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» по итогам хакатонов получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере.

В этом году в рамках проекта проходят восемь окружных хакатонов. Также в этом сезоне реализуется два других формата хакатонов – всероссийский и международный.

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#искусственный интеллект
#конкурс
#подмосковье
#московская область
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Жителей Подмосковья приглашают на спектакль «Два клена»
02 октября 2023, 11:58

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Во дворце культуры «Октябрь» в городском округе Подольск 3 октября пройдет спектакль «Два клена».

Постановку представит театральный коллектив «Свеча», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Спектакль поставлен на основе пьесы Евгения Шварца и рассказывает о материнской любви и дружбе. Зрителям расскажут историю о девушке, которой необходимо спасти своих братьев от Бабы-Яги.

Вход возможен по приобретённым билетам, которые можно купить во дворце культуры.

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#выставка
#фильм
#спектакль
#выходные
#служба
#подольск
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День учителя 2023: какого числа в России, история праздника
02 октября 2023, 11:38

Фото: iStock/Kuzmichstudio

В России отметят профессиональный праздник работники сферы образования. Редакция «Радио 1» расскажет, когда День учителя в этом году, как зародилось торжество и что подарить педагогам.

День учителя 2023 в России


Этот праздник отмечают не только преподаватели, но и ученики. День учителя празднуется ежегодно 5 октября и проводится торжество не только в России, но и во многих странах мира.


День учителя: история праздника


Впервые праздник отметили в Советском Союзе 29 сентября 1965 года. В 1966 году была принята Рекомендация «О положении учителей» ЮНЕСКО. В этом интернациональном документе закреплены права учителей, их условия труда и обязанности. Поскольку документ был принят пятого октября, датой учреждения праздника считается именно этот день. Праздник был учрежден, чтобы привлечь внимание к важности профессии учителя, а также оценить вклад педагогов в обучение детей. В этот день торжество отмечают в более 100 странах мира.

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Традиции праздника День учителя


В День учителя принято получать поздравления от самих учеников. Дети оформляют стенгазеты, украшают класс, читают стихотворения, посвященные преподавателям. Во многих учебных заведениях в этот день уроки проводят старшеклассники. Они пробуют себя в сложной и важной профессии преподавателя, а ученики младших классов с удовольствием знакомятся с новым видом деятельности, обучаясь у других учеников. В этот праздник также проводятся мероприятия, посвященные награждению педагогов за высокую профессиональную деятельность.

День учителя: что подарить          

       


                                                                                                                Фото: iStock/Ekaterina Senyutina

Ученики и их родители в этот день выражают слова благодарности учителям за их непростую и важную работу. Принято дарить преподавателям цветы, оформлять стенгазеты, готовить сценки, читать стихотворения, исполнять тематические песни. Хорошим подарком для педагога станет видеоролик, в котором примут участие ученики. Можно запланировать совместный с классом поход в музей, театр, цирк или концерт.

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Опубликован график работы приёмной правительства Подмосковья на октябрь
02 октября 2023, 11:35

Фото: istockphoto / rarrarorro

Также опубликовано расписание приёмов адвокатами Московской областной коллегии адвокатов.
Стал известен график октябрьского приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области.




Опубликовано расписание приёмов адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на июнь 2023 года.

Также, известны графики личного приёма граждан в общественных приёмных исполнительных органов Московской области в июне 2023 года. С датами приемов можно ознакомиться на официальной сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».
   
Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.

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Гороскоп со 2 по 8 октября: Дева записывает идеи, а Овен разбирает гардероб
02 октября 2023, 11:33

Фото: istockphoto/Thanumporn Thongkongkaew

В деловой сфере на этой неделе лучше не спешить, а постепенно вникать в дела, проявив осторожность.
Астролог Анна Лебеденко рекомендует заниматься текущей работой и отказаться от нереалистичных проектов. 
 
В любви наступает благоприятное время для свиданий. Но важно планировать встречи заранее и не полагаться на случай. Надежность и предсказуемость поспособствует укреплению союза.
 
В вопросах здоровья важно следить за качеством воды, а также внимательно проверять сроки годности продуктов. Не рекомендуется перегружать себя интеллектуально.
 
Рекомендации для каждого знака зодиака: 
 
Овну следует пересмотреть свой гардероб и добавить в него модные вещи и аксессуары.
 
Телец будет предприимчив и смел. Он поможет деловым партнерам и коллегам. 
 
Близнецам нужно сохранять уверенность в себе, исключить ревность. Слова лучше тщательно продумывать. 
 
Рак почувствует себя любимым и счастливым.  В деловой сфере всю неделю следует избегать споров, чтобы не переутомиться.
 
У Льва будет хорошее настроение и оптимистичный настрой. Рекомендуется ходить в гости, в рестораны, посещать выставки, театры. 
 
Деве надо записывать свои идеи. Многие из них получится реализовать. 
 
Весов ждут долгожданные встречи, приятные знакомства. Можно ходить в гости и принимать их у себя.
 
Скорпион сможет уладить недоразумения в общении. Ему помогут дипломатия и такт.

Стрелец может рассчитывать на прибыль. Материального положение улучшиться. В любви нужно проявить свою симпатию, преподнести подарок или организовать свидание.
 
Козерогу требуется своевременный отдых. Не нужно тратить энергию на пустые встречи и ненужные разговоры. Окружите себя добрыми и отзывчивыми людьми.
 
Водолей сосредоточится на своей карьере. Серьёзность и ответственность по достоинству оценят руководство и коллеги.
 
Рыбам нужно тщательно планировать поездки, рассчитывать время и не опаздывать.  В общении лучше быть сдержанными.

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#астрология
#гороскоп
#знаки
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В Подмосковье сократились жалобы на жилищно-коммунальные проблемы
02 октября 2023, 11:19

Фото: istockphoto/Thanumporn Thongkongkaew

За прошлую неделю Госжилинспекция Подмосковья отработала 8,1 тысячу обращений жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области. Об этом сообщило Главное управление Московской области.
Более 5,1 тысячи заявок жителей были закрыты. Также в 29 округах сократилось количество сигналов в ЦУР. В топ-5 вошли Зарайск (-91%), Лыткарино (-49%), Краснознаменск (-38%), Серебряные Пруды (-33%), Павлово-Посадский (-31%). Ни одного обращения не пришло из ЗАТО Восход и Молодежный.

Основными проблемными обращениями стали уборка подъездов (919 заявок), восстановление освещение подъезда/входной группы (575) и устранение неисправности лифтового оборудования (574).

Обращения по вопросам уборки подъездов снизилось в 25 муниципалитетах. Наименьшее количество зафиксированы в Шаховской и Электростали (-50%), Домодедово (-48%).  В 10 городских округах уменьшились обращения по отсутствию света в подъездах. Заметно сократилось в Котельниках (-67%), в городском округе Лобня (-56%), Дубна и Шатура (-50%). Заявки на починку лифта снизились в 19 муниципальных образованиях. Более оперативно запросы отрабатываются в городских округах Орехово-Зуевский и Серпухов (-67%), Богородский (-56%).

Стоит отметить, что сообщить о возникшей жилищно-коммунальной проблеме можно на портале ЕДС МО. Руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина подчеркнула, что все заявки принимаются в течение 24 часов и выполняют в срок, установленный для каждого типа работ индивидуально.
 
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#госжилинспекция мо
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В Сочи пройдёт Международная конференция «Kuban Cyber Security Conference 2023»
02 октября 2023, 11:18

Фото: istockphoto/Ivan Vislov

Минцифры России 12 – 13 октября 2023 года проведёт Международную конференцию «Kuban Cyber Security Conference 2023» (Kuban CSC 2023).
На конференции специалисты обменяются опытом в области информационной безопасности, а также презентуют новейшие разработки и практики.
 
Kuban CSC 2023 станет открытой площадкой для диалога представителей органов государственной власти, бизнеса, экспертов отрасли по актуальным вопросам защиты от киберугроз.
 
На конференции будут обсуждаться следующие темы: ИКТ: состояние, угрозы и перспективы, международное сотрудничество в сфере информационной безопасности, обеспечение информационной безопасности, подготовка кадров.

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#конференция
#кибербезопасность
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Волынец предложила не учитывать доход семьи при начислении пособия на инвалида
02 октября 2023, 11:18

Фото: iStock/SbytovaMN

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предложила выплачивать детское пособие на ребёнка-инвалида независимо от дохода и критериев нуждаемости семьи. Об этом сообщает RT.
По словам Волынец, для получения права на это пособие проводится комплексная оценка нуждаемости семьи. В процесс оценивания входят такие критерии, как доходы, наличие и количество имущества, занятость трудоспособных членов семьи или причины её отсутствия.

Омбудсмен отметила, что для семей, которые воспитывают ребенка-инвалида, нужно сделать исключение как для особо нуждающихся.

«Предлагаемые поправки выработаны с учётом позиции родительского сообщества и направлены на гармонизацию подходов, применяемых при комплексной оценке нуждаемости, равно как и на повышение качества жизни семей, ухаживающих за ребёнком-инвалидом», — цитирует Волынец RT.

Уполномоченный по правам ребёнка подчеркнула, что важное условие заключается в том, что ребенок-инвалид должен воспитываться в семье, а не в детском интернате.

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#уполномоченный
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Всероссийская акция «Я – россиянин» пройдет для школьников
02 октября 2023, 11:16

Фото: istock / Smederevac

Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений совместно с комиссией Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности и Фондом поддержки образования «Ноосфера» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей проводит в субъектах РФ единую детскую культурно-просветительскую акцию «Я – россиянин». Мероприятие пройдет в октябре.
Акция пройдет в честь Дня народного единства, она представляет собой инновационную модель донесения до молодежи знаний о множестве культур народов России и объединяющих принципах для всех жителей нашей страны. Акция расскажет ученикам о единой истории, географии и Конституции РФ, о научных и культурных достижениях, а также о духовно-нравственных ценностях.

Мероприятие пройдет в виде электронного урока для детей 10-11 лет – учеников 4-5 классов. Подробную информацию о правилах проведения можно найти на официальном сайте проекта яроссиянин.рус

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В Россию стали реже приезжать мигранты
02 октября 2023, 11:06

Фото: iStock/Oleg Elkov

За первое полугодие 2023 года в РФ въехало на 50 тысяч меньше мигрантов в сравнении с январем-июнем 2022 года.
Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на исследование Института Гайдара (проведено на основе данных Росстата). Приток мигрантов сократился на 15%, до 282 тысяч человек. Выросло количество приезжих из Таджикистана (на 4 тысячи человек), но это не компенсировало общего снижения. Миграционный прирост уменьшился, до 79 тысяч человек.
 
Также сократилось число возвращающихся в страну россиян. В первом полугодии 2019 года по программе переселения соотечественников в Россию вернулись 51,8 тысячи человек, а в 2023 число снизилось до 19,3 тысячи за полгода. Также с 93 до 43 тысяч за год упало число первично выданных иностранцам разрешений на временное проживание в РФ.
 
Сокращение притока мигрантов только усугубляет проблему кадрового дефицита.
 
«Если ситуация с курсом рубля не изменится и правительство продолжит более требовательно регламентировать потоки миграции, их численность ещё сократится», — считает доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил президенту России Владимиру Путину отменить экзамен на знание русского языка для мигрантов. С таким предложением Титов выступил по причине того, что стране не хватает рабочих рук. По мнению Титова, разрешение на работу для граждан визовых стран следует заменить патентом.

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#мигранты
#работа
#россия
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