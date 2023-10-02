Представитель Подмосковья стал призёром окружного хакатона по искусственному интеллекту

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»
«Участие в хакатоне – отличная возможность поработать с увлечёнными и талантливыми людьми, с которыми можно создавать новые проекты. Мы замечательно провели время с друзьями, получили массу впечатлений и смогли успешно реализовать задачу от кейсодержателя. Благодарим организаторов проекта за возможность участия и поддержку», – сказал Ткаченко.
Каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» по итогам хакатонов получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере.
В этом году в рамках проекта проходят восемь окружных хакатонов. Также в этом сезоне реализуется два других формата хакатонов – всероссийский и международный.
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