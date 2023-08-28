Представитель Подмосковья выиграл хакатон по искусственному интеллекту

Фото: пресс-служба проекта
Вячеслав Овчинников из Московской области выиграл хакатон «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» в Северо-Западном федеральном округе. Это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщили в пресс-службе этого федерального проекта.
Победителей третьего окружного хакатона наградили в Санкт-Петербурге на площадке Университета ИТМО проекта. До финальных защит дошли 90 команд. По итогам состязаний 15 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 млн рублей. Участники разработали решения в пяти кейсах.
По итогам хакатонов каждый участник проекта получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, образовательную программу от партнёров конкурса.
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«Участники разработали модель для анализа баз данных городских адресов, создали инструмент для развития стартапов, придумали интеллектуального консультанта для сотрудников МФЦ, создали прототип мобильного приложения для игры в гольф и кейс для анализа данных блога. Уверен, что эти решения доработают и внедрят их в работу компаний», – сказал первый замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
«Совсем скоро, с 8 по 10 сентября, пройдёт Всероссийский хакатон в Нижнем Новгороде. Призовой фонд в 10 млн рублей и 10 кейсов от крупных компаний и ведомств ждут участников», – заявил руководитель проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» АНО «Россия – страна возможностей» Иван Агутенков.В 2023 году в рамках проекта проходят восемь окружных хакатонов. Также в этом сезоне реализуется два других формата хакатонов – всероссийский и международный.
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Лора Луганская