Представители общественных объединений и участники СВО смогут избираться в Московский областной молодёжный парламент





Мособлдума на 59-го заседании приняла закон, согласно которому членами Московского областного молодёжного парламента смогут быть не только представители муниципалитетов, но и молодёжных общественных объединений, в том числе молодые участники специальной военной операции.«Считаю правильным включать в состав регионального молодёжного парламента разных представителей: молодых специалистов и студентов, спортсменов и предпринимателей, лидеров молодёжных объединений и институтов самоуправления, волонтёров. Это позволит увеличить масштаб и направления деятельности и внести ещё больший вклад в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь области, привлечь молодёжь к принятию важных решений по развитию малой Родины в части формирования государственных программ, даст опыт общественно-политической работы молодым парламентариям", - подчеркнула председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.Уточняется, что в текущем году будет формироваться новый созыв, в котором будут собраны ​самые активные и лучшие молодые люди.