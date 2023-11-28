Представители Подмосковья вышли в финал конкурса «Флагманы образования»

Президент России Владимир Путин 27 ноября подписал ряд социально важных законов и указов. Редакция «Радио 1» расскажет о последних изменениях в законодательстве и о том, на какую минимальную заработную плату может рассчитывать работник, и сколько придется заплатить за биометрический загранпаспорт в 2024 году.