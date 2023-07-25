Представители РПЦ предложили оставить аборты в системе ОМС только для малоимущих россиянок

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Эксперты Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и Союза православных женщин внесли предложение поэтапно выводить аборты по желанию женщины из системы ОМС.
При этом представители РПЦ выступают с инициативой оставить во время переходного периода аборты по желанию женщины, но только для малоимущих россиянок, пишет ТАСС.
Руководитель экспертно-аналитического управления комиссии Инна Ямбулатова рассказала, что экспертное сообщество считает нужным сохранить аборты за счет бюджета в трех случаях: женщина предоставила справку о доходе ниже прожиточного минимума, есть медицинские показания для аборта, беременность наступила в результате изнасилования.
Ранее председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов заявил, что идея исключения абортов по немедицинским показаниям из видов медпомощи, оказываемой за счёт обязательного медицинского страхования (ОМС), хорошая, однако она вызывает опасения, поскольку может спровоцировать рост нелегальных и опасных операций.
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Руководитель экспертно-аналитического управления комиссии Инна Ямбулатова рассказала, что экспертное сообщество считает нужным сохранить аборты за счет бюджета в трех случаях: женщина предоставила справку о доходе ниже прожиточного минимума, есть медицинские показания для аборта, беременность наступила в результате изнасилования.
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Мария Фирсова