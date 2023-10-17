Представительница Подмосковья взяла титул «Миссис Россия International beauty»

Елена Тараненко из Химок стала одной из победительниц конкурса замужних женщин «Миссис Россия International 2023». Национальный финал прошёл в Ростове-на-Дону, говорится на сайте городского округа.
Химчанка была удостоена одного из главных титулов – «Миссис Россия International beauty». Таким образом, она получила право представлять Россию на международном уровне в Китае. Ей также вручили награды в номинациях «Миссис Россия International – Центральный федеральный округ» и «Мисс благотворительность» от воспитанников социального центра поддержки детей.
За титулы боролись финалистки из Татарстана, Алтайского края, Санкт-Петербурга и других регионов России. В течение недели они участвовали в таких конкурах, как представление видеовизитки, презентация национального костюма и национальных блюд, творческий номер. Кроме того, девушки рассказали о своих благотворительных инициативах.
В проекте участвовали замужние женщины, победившие на региональных отборочных этапах, а также имеющие достижения в социальной сфере.
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За титулы боролись финалистки из Татарстана, Алтайского края, Санкт-Петербурга и других регионов России. В течение недели они участвовали в таких конкурах, как представление видеовизитки, презентация национального костюма и национальных блюд, творческий номер. Кроме того, девушки рассказали о своих благотворительных инициативах.
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Лора Луганская