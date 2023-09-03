Премьер-министр Франции Борн пообещала ввести запрет на одноразовые электронные сигареты

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Премьер-министр Франции Элизабет Борн пообещала ввести запрет на одноразовые электронные сигареты, передает телеканал RTL.
Напомним, правительство Российской Федерации получило право устанавливать минимальные цены на одноразовые устройства для вейпинга с жидкостями, стики, бестабачные смеси для кальянов и сами жидкости, предназначенные для электронных средств доставки никотина
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Екатерина Коршунова