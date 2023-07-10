Премьер-министр Головченко: Белоруссия при поддержке России начнет производство двухмоторных самолетов

Фото: iStock/Oleksandr Filon
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Белоруссия при поддержке России начнет производить легкие двухмоторные самолеты. Об этом он сообщил на выставке «Иннопром–2023».
Напомним, Международная промышленная выставка «Иннопром–2023» пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Главная тема выставки — «Устойчивое производство: стратегии обновления».
Читайте также:
Лукашенко рассказал, в каком случае возможно использование ядерного оружия
Летевший в Минводы самолет сел в Волгограде из-за недомогания шестилетней девочки
Лукашенко предложил европейским странам план добрососедства
Екатерина Коршунова