Премьер-министр Италии подала иск против вокалиста британской группы Placеbo

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала иск против вокалиста британской группы Placеbo Брайана Молко за клевету и оскорбления. Об этом сообщает газета La Stampa.
Отмечается, что адвокаты Мелони упоминают эпизод во время концерта Placebo 10 июля в Турине, когда солист рок-группы назвал премьер-министра Италии «фашисткой, расисткой и нацисткой».
По информации издания, по факту инцидента прокуратура Турина начала расследование по статье о нарушении общественного порядка. К этому делу добавился иск премьер-министра Мелони.
Напомним, ранее на блогера Александра Шпака заведено уголовное дело, он обвиняется в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Шпак еще в прошлом году покинул Россию и перебрался жить в Турцию. Оттуда он регулярно в своих соцсетях оскорбляет российских военных и высмеивает раненых пленных солдат.
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По информации издания, по факту инцидента прокуратура Турина начала расследование по статье о нарушении общественного порядка. К этому делу добавился иск премьер-министра Мелони.
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Екатерина Коршунова