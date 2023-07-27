Премьер-министр РФ Мишустин заявил, что его приятно удивил Норильск

Фото: сайт Кремля
Он отметил прекрасный новый спортивный центр, который был построен совсем недавно. Глава российского правительства заметил, что радость мальчишек и девчонок, которые там занимаются, счастливые лица их родителей невозможно подделать, как-то специально подстроить.
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