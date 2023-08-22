Премия «Экспортер года» отметила лучшие предприятия в ЦФО

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Конкурс «Экспортер года» помогает фиксировать ежегодный рост экспортного потенциала регионов России.
Лидерами страны по экспорту стали: Московская область (15 призовых мест, среди которых 6 победителей номинаций), Москва (13 призовых мест), Смоленская область (7 призовых мест).
«Экспорт имеет огромное значение и для экономики в целом, и для каждой растущей компании. Мы видим, что у бизнеса в Подмосковье есть серьезный потенциал и большое желание выходить на международный рынок. Об этом говорят итоги премии «Экспортер года» в ЦФО — подмосковные компании взяли почти вдвое больше призов по сравнению с 2022 годом и 6 раз стали победителями. Всего в нашем регионе порядка 6 тысяч компаний-экспортеров, и наша задача — оказывать им поддержку», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.У Московской области есть соглашение с Российским экспортным центром, что упрощает представителям крупного, среднего и малого бизнеса без труда получать меры поддержки. Кроме того, в Подмосковье есть сервис с пошаговым алгоритмом действий для начинающих экспортеров.
Узнать подробности премии «Экспортер года» можно на официальном сайте конкурса.
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