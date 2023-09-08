Преподаватель Душкин заявил о новых возможностях для студентов благодаря ИИ

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Преподаватель курса «Введение в искусственный интеллект и разговорные боты» РАНХиГС Роман Душкин прокомментировал разрешение студентам использовать нейросети для учёбы и отметил, что искусственный интеллект открывает новые возможности для людей.
«Пока немногие администраторы в системе образования это понимают. А прогрессивные студенты и школьники уже разобрались в том, как можно использовать ИИ при обучении. Совершенно очевидно, что запреты ничего не изменят. В университетских кругах уже звучат призывы ввести запрет на нейросети, но студенты найдут способ обойти его в будущем», — прокомментировал в беседе с RT Душкин.
Он добавил, что нейросеть поможет студенту быстрее находить нужную информацию и в целом облегчит многие процессы обучения, что не может быть негативным фактором.
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