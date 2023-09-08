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Преподаватель Душкин заявил о новых возможностях для студентов благодаря ИИ

08 сентября 2023, 14:16
Фото: istockphoto.com/Guillaume

Фото: istockphoto.com/Guillaume

Преподаватель курса «Введение в искусственный интеллект и разговорные боты» РАНХиГС Роман Душкин прокомментировал разрешение студентам использовать нейросети для учёбы и отметил, что искусственный интеллект открывает новые возможности для людей.

«Пока немногие администраторы в системе образования это понимают. А прогрессивные студенты и школьники уже разобрались в том, как можно использовать ИИ при обучении. Совершенно очевидно, что запреты ничего не изменят. В университетских кругах уже звучат призывы ввести запрет на нейросети, но студенты найдут способ обойти его в будущем», — прокомментировал в беседе с RT Душкин.

Он добавил, что нейросеть поможет студенту быстрее находить нужную информацию и в целом облегчит многие процессы обучения, что не может быть негативным фактором.

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#студенты
#искусственный интеллект
#ии
#технологии
#образование
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В ЦИК раскритиковали западные СМИ за фейки в адрес силовиков на голосовании
ЦИК: силовики помогают организовать ЕДГ на тяжелых направлениях в новых регионах
08 сентября 2023, 15:07

Фото: iStock/bizoo_n

Замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что представители МВД и Росгвардии помогают организовать голосование на тяжелых направлениях в новых российских регионах. Так Булаев прокомментировал публикации в западных СМИ о выборах в России.
По словам Булаева, оружие силовиков защищает, а те, кто выдвигает обвинения, – стреляет «и в грудь, и в спину». Замглавы ЦИК подчеркнул, что обвинения поступают в адрес организаторов и участников голосования.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева сообщила, что на данный момент в процессе голосования никаких серьёзных нарушений не зафиксировано. 

8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись 3 940 избирательных участков. Завершится голосование 10 сентября в 20:00.

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#подмосковье
#цик
#голосование
#выборы
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ДЭГ в Московской области приняло 262 535 голосов
08 сентября 2023, 15:06

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

ДЭГ в Московской области на 15:03 приняло 262 535 голосов. Об этом сообщает Мособлизберком.
Отмечается, что, в общей сложности, зарегистрировались 445 261 участников голосования. Бюллетени уже выданы 263 944 избирателям. 

Напомним, на выборы на пост губернатора зарегистрированы четыре кандидата, в том числе Сергей Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин и нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв.  

Отметим, что жители Московского региона могут проголосовать двумя способами, а именно традиционно на избирательном участке или же при помощи дистанционного электронного голосования.  

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#подмосковье
#выборы
#пост
#жители
#губернаторы
#ДЭГ
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Массовое отравление шаурмой в России связали с низкими зарплатами поваров
Бражко объяснил, почему в России не контролируют мясо для шаурмы
08 сентября 2023, 14:47

Фото: IStock/Tatsiana Volkava

Число отравившихся шаурмой в курском городе Льгове Курской области увеличилось до 22 человек. Одна женщина погибла. По предварительным данным, в мясе торговой точки обнаружили стафилококк.
Это не первый случай массового отравления шаурмой в 2023 году. По последним данным, от некачественного фастфуда пострадало уже более 350 человек, по последнему делу в Москве задержаны пять подозреваемых. Руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко заявил «Радио 1», что это связано с высоким курсом доллара и с низкими зарплатами поваров.
«Если есть негодяи, которые хотят отравить людей, проверяй их или не проверяй, они всё равно своё дело сделают. Дело в том, что из-за падения курса рубля, повара потеряли очень сильно в заработной плате. Соответственно, владельцы не смогли повысить цены на продукцию, и в результате работники очень сильно пострадали: они не могут домой отправить деньги в должном объёме. Скорее всего, из-за этих рабочих конфликтов начинают страдать потребители», — сказал Александр Бражко.
 По словам эксперта, решить проблему можно, но для этого нужно поднять зарплаты работникам сферы общественного питания на 10-15%. 

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#зарплаты
#отравление
#россия
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В столице ожидаются тёплые выходные
08 сентября 2023, 14:44

Фото: istockphoto.com/Smileus

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве и области ожидается тёплая погода.
«Завтра в Москве ожидается погода облачная, с прояснениями, без осадков. По области местами на востоке, на юго-востоке может пройти небольшой дождь. Температура днём в Москве +18...+20 °С, ночью до +5...+7 °С. В Московской области будет +15...+20 °С», — спрогнозировал в беседе с RT синоптик.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в России в начале следующей недели наступит бабье лето. Среднемесячная температура воздуха на 2-3°C превысит норму. Ожидается солнечная, сухая погода и 20-градусное тепло.

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#погода
#бабье тепло
#москва
#прогноз погоды
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На территории округа Клин отменили карантин по бешенству
08 сентября 2023, 14:43

Фото: istockphoto / LSOphoto

Вышло постановление, отменяющее карантин по бешенству животных на территории городского округа Клин. Животных признали благополучными.
Постановление губернатора Московской области от 14.06.2023, устанавливающее ограничительные мероприятия, с сегодняшнего дня тратило силу. Карантин отменён. Об этом «Радио 1» сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

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#кошка
#животные
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Кристалинская рассказала о внештатных ситуациях на выборах в Подмосковье
08 сентября 2023, 14:21

Фото: iStock/bizoo_n

Председатель общественной Одинцовского городского округа Марианна Кристалинская рассказала, как проходят выборы в Московской области.
«Пока все идет в штатном режиме. В любом случае, мы готовы к любым ситуация, которые могут возникнуть в период трехдневного голосования. Все наши коллеги, наблюдатели, прошли обучение, поэтому, любая штатная или внештатная ситуация, которая случается, может быть преодолена», - прокомментировала ситуацию Кристалинская. 

Она также отметила, что проблем не должно возникнуть даже при поломке камер. На каждом участке присутствуют наблюдатели, которые полностью контролируют процесс и могут оперативно доложить о любых возникших инцидентах. 

«Здесь вы видите большое количество мониторов, компьютеров, все УИК (избирательный участок) по Московской области выведены сюда в наблюдение», отметила Кристалинская. 

Среди наблюдателей есть как опытные люди, так и новички. Тем не менее, каждый из них прошел обучение, которое было проведено общественной палатой Московской области.

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#наблюдатели
#подмосковье
#выборы
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Мошенники придумали новую схему воровства денег у людей через Telegram
Россиян предупредили о мошенниках в Telegram под видом «Госуслуг»
08 сентября 2023, 14:01

Фото: istock / artoleshko

Злоумышленники изобрели новый способ кражи денег у граждан — они создали телеграм-канал, похожий на официальный портал государственных услуг. С его помощью мошенники внедряют вирусные программы, способные похищать деньги.
Об этом стало известно от платформы по борьбе с мошенничеством «Мошеловка». Как сообщает агентство, подставной телеграм-канал «Госуслуг» стал рекламировать другой крупный развлекательный канал. Канал «лжегосуслуг» выглядит правдоподобно, на аватаре расположен логотип подлинного сервиса. Аферисты завлекают людей заголовками формата «как быстро и легко получить пособия»,  «получить выплату в 107 тысяч рублей» и так далее. 

После входа на канал пользователи видят бота, который предлагает перейти по ссылке. После перехода на телефоны устанавливается вредоносное ПО.

 «Канал мошеннический, при переходе можно остаться без денег и подхватить вредоносную программу», — подытожили в  «Мошеловке».
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#мошенники
#пользователи
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В Подмосковье не зафиксировано серьёзных нарушений в ходе голосования
08 сентября 2023, 14:00

Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 2023

Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева сообщила, что на данный момент в процессе голосования никаких серьёзных нарушений не зафиксировано.
Татьяна Дмитриева также рассказал о ситуациях, которые часто случаются на выборах и являются уже классическими. 
«Есть, так скажем, классические ситуации — порча бюллетеней, когда, например, пожилой человек не там расписался. Бывает, когда житель Москвы приходит на подмосковный участок, чтобы проголосовать на выборах мэра, а жители Подмосковья пытаются проголосовать в Москве на выборах губернатора. Но, когда к нам обращаются в общественный штаб или на горячую линию Московской области, мы это все разъясняем», — сказала Татьяна Дмитриева.
За ходом голосования наблюдает большая команда, которая не допускает возникновения внештатных ситуаций, оперативно решая все недопонимания избирателей.
«Эта открытость вызывает доверие. Многие наблюдатели остались с нами с 2018 года. У наблюдателей кроме «золотого стандарта» есть еще и кодекс этики. Основное его положение — наблюдатель не может быть политически ангажированным. Представители общественных организаций, которые приходят к нам и заключают с нами соглашения, не должны иметь откровенной партийной принадлежности. Наблюдатели не должны мешать процессу голосования, не должны поддаваться на провокации, снимать или передавать личные данные избирателей», — добавила Татьяна Дмитриева.
8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись 3 940 избирательных участков.

Завершится голосование 10 сентября в 20:00.

На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев от ЛДПР;
— Александр Наумов от КПРФ;
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».

Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.

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#лдпр
#ДЭГ
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Член общественной палаты МО Макаров рассказал про организацию наблюдения за выборами
08 сентября 2023, 13:58

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В Московской области стартовали выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата — Сергей Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин и нынешний глава Московской области Андрей Воробьев.

Для участия в выборах зарегистрировались 445 261 участников голосования. Из них уже отдали свой голос 234 486 граждан.

Член общественной палаты МО, член штаба наблюдения за выборами, координатор компьютерного наблюдения Александр Макаров рассказал корреспонденту «Радио 1» о том, как проходит организация наблюдения за выборами.

«У нас большая практика наблюдения за выборами. На каждом участке есть наши представители-наблюдатели. Мы также обладаем возможностью посмотреть по камерам видеонаблюдения, как проходит процесс, имеются ли какие-то нарушения. Хочу заметить, что это не те нарушения, которые могут повлиять на выборы. Дело в том, что мелкие нарушения происходят не из-за злого умысла, а из-за того, что некоторые не осознают момент нарушения в своих действиях. Если мы видим нарушение, то сразу же персонально устраняем этот момент. У наших камер есть фиксация, которая распознает участок, время и т. д.», — рассказал Макаров.

Член штаба наблюдения за выборами пояснил, что основная задача наблюдателей заключается в том, чтобы как можно больше людей поняли, что выборы проходят прозрачно.

«Например, по камерам на одном из участков мы увидели, что урны для голосования были плохо видны из-за стоящих рядом цветов. В скором порядке мы позвонили на этот участок, и нарушение устранили», отметил Макаров.

Он также рассказал о том, что молодые люди, которые становятся наблюдателями, в процессе работы начинают осознавать, что они оказывают влияние в выборной системы.

«То, что к нам приходит молодежь — это для нас большой стимул. В дальнейшем эти ребята, кто делал маленькие шаги в этой системе, приходят еще и становятся волонтерами, активистами. Это очень ценно для всех нас. Молодые люди понимают, что они зачем-то наблюдают и делают это корректно. Все настроены положительно», — заявил Макаров.

Координатор компьютерного наблюдения добавил, что помимо карты всего Подмосковья, в доступе наблюдателей также есть телеграм-каналы, хэштеги, по которым отслеживается вся информация о выборах.

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