Преподаватель из Губернского колледжа отправился в путешествие на «Педагогическом экспрессе»

Преподаватель Губернского колледжа Семён Ключанских вместе с другими учителями из 55 регионов России отправился в уникальное путешествие по стране «Педагогический экспресс» в рамках образовательного тура от «Большой перемены» и «Больше, чем путешествие».

Педагоги посетят разные города России в ходе поездки на «Педагогическом экспрессе», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках путешествия педагогам будут посещать образовательные интенсивы, тренинги и лекции, а в городах остановок для педагогов подготовлены обжорные экскурсии.





Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования. Образовательный тур от «Большой перемены» и «Больше, чем путешествие» приурочен к Году педагога и наставника.

Читайте также:

Сотрудники подмосковных школ прошли обучение по программе «Специалист цифровой трансформации».

Команда Волоколамского филиала Красногорского колледжа во главе с директором филиала Натальей Вязовской вышла в полуфинал Международной Премии.