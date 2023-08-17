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Преподаватель из Губернского колледжа отправился в путешествие на «Педагогическом экспрессе»

17 августа 2023, 18:15

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Преподаватель Губернского колледжа Семён Ключанских вместе с другими учителями из 55 регионов России отправился в уникальное путешествие по стране «Педагогический экспресс» в рамках образовательного тура от «Большой перемены» и «Больше, чем путешествие».

Педагоги посетят разные города России в ходе поездки на «Педагогическом экспрессе», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках путешествия педагогам будут посещать образовательные интенсивы, тренинги и лекции, а в городах остановок для педагогов подготовлены обжорные экскурсии.


Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования. Образовательный тур от «Большой перемены» и «Больше, чем путешествие» приурочен к Году педагога и наставника.

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Команда Волоколамского филиала Красногорского колледжа во главе с директором филиала Натальей Вязовской вышла в полуфинал Международной Премии.

Путин заявил о необходимости повышения зарплат педагогам.
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#путин
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Юрист Русяев допустил отток трудовых мигрантов из РФ из-за ослабления рубля
17 августа 2023, 18:57

Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

Юрист Илья Русяев заявил, что часть трудовых мигрантов действительно может покинуть Россию из-за ослабления рубля.
Однако массовый отток иностранной рабочей силы может случится, если доллар будет на уровне 120-150 рублей.

«При нынешнем курсе в 100 рублей средняя зарплата мигрантов в 70-100 тыс. рублей остаётся привлекательной на фоне доходов на родине. Россия сохраняет преимущества в виде безвизового режима и культурной близости», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.

По словам эксперта, в случае реального массового оттока мигрантов нужно будет искать альтернативы им на рынке труда. Русяев считает, что сделать это можно будет с помощью автоматизации производства, активизации внутренних резервов трудовых ресурсов и стимулирования инвестиций для создания новых рабочих мест.

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#россия
#доллар
#мигранты
#работа
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На форуме «Армия-2023» представили «Тканевый пистолет», останавливающий кровь
17 августа 2023, 18:46

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

На форуме «Армия-2023» военный инновационный технополис «Эра» представил комплекс «Тканевый пистолет», который с помощью специального геля способен остановить кровотечение и способствует быстрому вылечиванию раны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ручной автономный комплекс «Тканевый пистолет» оснащён гелем из биополимеров и лекарственными препаратами, которые способствуют вылечиванию раны и остановке кровотечения. Аппарат распыляет гель по ране и затвердевает снаружи, оставаясь жидким внутри.

Ранее сообщалось, что на форуме НПО «Электромашина» представило новый корабельный гиростабилизированный дистанционно-управляемый боевой модуль «Нарвал», который уничтожает морские мины, воздушные беспилотники и объекты прибрежной и надводной инфраструктуры.

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#армия
#вооружение
#пистолет
#лекарство
#форум
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Школьников Подмосковья приглашают принять участие в викторине «Трудный экзамен»
17 августа 2023, 18:33

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Отдел содержания образования Академии социального управления приглашает подмосковных школьников принять участие в ежегодной Региональной викторине «Трудный экзамен».

К участию приглашаются школьники с 1 по 11 класс, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Задания для тренировки размещены на сайте. 

Образовательная викторина будет проходить 22 августа с 10:00 и 23 августа с 16:00. Результаты викторины статут известны 28 августа.

В рамках образовательной викторины школьники смогут продемонстрировать свои навыки, полученные в школе.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#подмосковье
#школьники
#август
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#регистрация
#страны
#тренировки
#служба
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В визовом центре Испании в Санкт-Петербурге неправильно хранят личные данные клиентов
Генконсульство Испании обвиняют в неправильном хранении информации о туристах
17 августа 2023, 18:31

Фото: iStock/FTiare

В санкт-петербургском визовом центре Испании посторонние посетители могут получить личные данные других клиентов. Об этом сообщает «Мойка 78».
Уточняется, что в новом визовом центре, который открылся в бизнес-центре «Преображенский двор», сотрудники работают за стеклянной стеной. На неё наклеена плёнка, однако она располагается ниже человеческого роста, поэтому любой посетитель может подойти и увидеть все лежащие документы и мониторы компьютеров.

Генеральное консульство Испании отказалось комментировать ситуацию с небезопасным хранением личных данных клиентов.

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#данные
#испания
#санкт-петербург
#туристы
#визы
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В Подмосковье открылись первые школьные ярмарки
17 августа 2023, 18:29

Фото: Istockphoto / artisteer

В Московской области стартовала работа ярмарок школьных принадлежностей. Всего ярмарки будут развёрнуты в 16 городских округах региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Первыми сезон торговли товарами для учащихся открыли в Шаховской и Воскресенске. Однако большинство школьных базаров начнёт работу в предстоящие выходные и продолжит до начала сентября.

Всего в этом году запланировано проведение 17 тематических школьных ярмарок. На них будет организовано порядка 1 тыс торговых мест.  Жители Подмосковья смогут приобрести всё необходимое к началу учебного года: школьную и спортивную форму, обувь, портфели, рюкзаки, канцтовары и многое другое.  

Полный список ярмарок можно найти на сайте Минсельхозпрода.
 
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#подмосковье
#московская область
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#ярмарки
#минсельхозпрод мо
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Регистрация на образовательную программу «Взлёт» по биологии заканчивается
17 августа 2023, 18:26

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Принять участие в образовательной программе по биологии могут подмосковные школьники 9-х классов, проявляющие интерес к профильной дисциплине.

Сентябрьская интенсивная профильная образовательная программа по биологии проводится Образовательным центром «Взлёт» с 4 сентября по 13 сентября 2023 года в очном формате на базе гимназии им. Примакова, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Регистрация на участие в программе завершится уже 20 августа. Подать заявку на участие можно сайте. 

Подавшие заявку школьники будут проходить конкурсный отбор для участия в образовательной программе.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#подмосковье
#школьники
#август
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#регистрация
#страны
#программа
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Огромные жуки в Подмосковье 2023: чем опасны усачи-кожевники
Жителей Московской области предупредили о нашествии усачей-кожевников
17 августа 2023, 18:25

Фото: Комлесхоз МО

Усачи-кожевники, также известные как долгоносик, становятся источником больших треволнений для лесных культур, так как они активно атакуют древесные ресурсы. Для человека от этих жуков пользы не много, наоборот, усачи могут укусить любознательного. Подмосковье – их любимая среда обитания, каждый год жители региона сталкиваются таких жуков. Какой вред они могут нанести человек, и как определить усача – в материале «Радио 1».

Как выглядит жук усач-кожевник

Усачи-кожевники – это одни из крупнейших усачей, обитающих в Европе, их длина составляет 19-48 мм. Самки жуков значительно больше самцов. Их тело коренастое и блестящее, у самцов оно смоляно-чёрное или бурое, а у самок – красновато-бурое. Надкрылья украшают продольные рёбра и сморщенно-точечная структура. Один из способов определить этого жука – по его усам, которые в 2-5 раз длиннее самого насекомого.

Где обитает усач-кожевник

Усачи-кожевники широко распространены в Подмосковье. Они обустраиваются в мёртвых деревьях и частично сгнившей древесине стволов и корней различных пород деревьев. Эти жуки предпочитают берёзу, клён, дуб и ель. Их массовый вылет приходится на середину июля и продолжается до начала осени.

Кожевники проявляют наибольшую активность в сумерках и ночью, часто летят на свет. Днём они сидят на земле, в прикорневой зоне деревьев, а также прячутся в сухой лесной подстилке.

Усач-кожевник кусается? Чем насекомое опасно для человека

Да, усачи-кожевники могут укусить человека. Несмотря на то, что укус бывает болезненным, само насекомое не ядовито. Тем не менее, не стоит трогать этих жуков в лесу или в тёмное время на своей даче. Важно помнить, что насекомые играют важную роль в лесной экосистеме. Они служат пищей для множества птиц, животных и хищных насекомых, способствуя разложению древесного отпада и возвращению питательных веществ в почву.
Названы главные вредители сельскохозяйственных культур в России

Как бороться с усачом-кожевником

Время от времени усачи-кожевники могут попадать к людям на огороды или в дома. В таком случае они могут нанести вред привычному образу жизни человека. 

Выбирая древесину, обязательно проверьте, обработана ли она антисептиком.

При строительстве здания используйте специальные отделочные средства для дерева с антисептиком. Они предотвратят вторжение жуков.

Используйте экстренную химическую обработку при обнаружении жуков. Процесс обработки требует профессионального подхода и наблюдения соответствующих служб, а специалистов из санэпидемстанции лучше вызывать при необходимости проведения окуривания от жуков, обработки ядовитым газом или установки ядовитых приманок.

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#подмосковье
#вред
#фото
#насекомые
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Авиаэксперт Герасимов назвал последствия отключения от SITA для авиаотрасли
Авиаэксперт Герасимов: «Всё продолжает работать»
17 августа 2023, 18:17

Фото: istockphoto.com/aapsky

Заслуженный адвокат России, доктор юридических наук, пилот, эксперт международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил, что отключение России от SITA не повлияет на безопасность авиаперелётов, однако может коснуться полётных программ и стоимости перелётов.
«Все продолжает работать. Есть альтернатива – система «Пегас». Она используется в Иране, России, Индии, Пакистане. Система, по сути, аналогична. Но, опять же, переход программного обеспечения – это тоже время, это тоже деньги», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Герасимов.

До этого в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации) сообщили о том, что уход глобального провайдера услуг SITA с российского рынка не оказал негативно влияния на гражданскую авиацию России. Отмечалось, что сейчас уже внедряются и используются альтернативные каналы связи других информационных систем, в том числе отечественные.

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#авиация
#общество
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Путин поручил обеспечить работу российских маркетплейсов за рубежом
17 августа 2023, 18:06

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Российские маркетплейсы и иные электронные торговые площадки будут работать за рубежом. Меры продвижения по поручению президента России Владимира Путина подготовит кабмин, говорится на сайте Кремля.
Помимо этого, Путин заявил о необходимости поддержки малого и среднего бизнеса, осуществляющего продажу через электронные торговые площадки.

Кабмин должен выполнить поручение Путина до 1 декабря текущего года.

Ранее Владимир Путин запретил полиции привлекать к административной ответственности предпринимателей. Это поручение будет выполнено Правительством, Генпрокуратурой и МВД до 1 октября 2023 года.

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#россия
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#владимир путин
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Подмосковье ищет медработников