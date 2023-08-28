Преподаватель Шмонина назвала самые частые причины ошибок на экзамене

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Сооснователь и руководитель онлайн-школы, преподаватель по обществознанию Светлана Шмонина перечислила самые частые причины ошибок учащихся на экзамене, к которым отнесла невнимательность, стресс и нехватку времени.
Также на промахи при сдаче экзаменов влияют такие факторы, как отсутствие достаточной практики и пробелы в знаниях.
Шимонина подчеркнула, что от промахов во время сдачи экзамены не застрахован никто. Она рекомендовала использовать техники для улучшения концентрации и внимания, не накручивать себя и не обесценивать полученные знания, расписать тайминг, больше практиковаться и постараться распределить время так, чтобы максимально изучить материал.
А в Минпросвещения РФ разработало план воспитательной работы в школах на новый учебный год.
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Шимонина подчеркнула, что от промахов во время сдачи экзамены не застрахован никто. Она рекомендовала использовать техники для улучшения концентрации и внимания, не накручивать себя и не обесценивать полученные знания, расписать тайминг, больше практиковаться и постараться распределить время так, чтобы максимально изучить материал.
«Чтобы минимизировать риски, важно следить за обновлениями – каждый год вводятся новые требования, например, в обществознании в этом году ввели обязательное знание общественной жизни, корректное написание организаций и многое другое. Важно держать руку на пульсе, стараться минимизировать стресс и настраиваться на легкое решение», — приводят «Дни.ру» слова Шмониной.
А в Минпросвещения РФ разработало план воспитательной работы в школах на новый учебный год.
«План составлен для государственных школ, лицеев и гимназий, колледжей и техникумов, а также образовательных организаций, не имеющих государственной аккредитации. Он включает перечень памятных и юбилейных дат, связанных с историей, литературой, наукой и искусством нашей страны, а также дополнительно разработанный перечень мероприятий, рекомендуемых в рамках календарного плана воспитательной работы», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы ведомства.
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Мелисса Тимофеева