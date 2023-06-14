Превышения ПДК в воздухе Серпухова после ЧП на производстве стекловолокна не выявили

Фото: Мособлэкомониторинг
13 июня в городском округе на предприятии Филиал ООО «УРСА Евразия» во время производства стекловолокна повысилась температуры внутри газоходов. Причиной стал технический сбой оборудования. На предприятии начал выделяться дым. На место оперативно выехала мобильная экологическая лаборатория Мособлэкомониторинга.
«В районе выходной зоны печи полимеризации произошло нагревание отложений, что привело к задымлённости в цехе. Работа линий была остановлена. Проведены работы по ликвидации задымлённости. После устранения неполадок линии производства запустили вновь», – отметил Фирсов.Концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе измерили в зоне влияния выбросов в двух точках: на улице Юбилейной и в Уютном проезде. Превышений ПДК загрязняющих веществ, которые могли бы негативно повлиять на окружающую среду и здоровье человека, не зафиксировано.
Как пояснил Фирсов, часто человек может чувствовать запах вещества, но при этом предельно допустимое содержание его в воздухе не превышает норматива. Существует и обратная ситуация. Поэтому достоверной информацией могут служить только данные получены с помощью приборов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что воздух в Москве стал вдвое чище.